"Er ist ein Magier!" Victor Boniface wechselte auch wegen Florian Wirtz zu Bayer Leverkusen

Victor Boniface hat verraten, dass ein Video von Florian Wirtz mit entscheidend für seinen Wechsel von Royale Union Saint-Gilloise zu Bayer Leverkusen gewesen ist.

Demnach studierte der 22-jährige Stürmer bereits vor dem Transfer Szenen einiger Leverkusener Spieler. Wirtz, den er bis dato nicht gekannt hatte, imponierte dem Nigerianer dabei ganz besonders.

Danach sei ihm klar gewesen, "dass Flo ein brillanter Fußballer, ein Magier ist. Als mein Berater mir vom Bayer-Interesse berichtete, war für mich sofort klar, dass ich wahnsinnig gerne mit ihm in einer Mannschaft spielen würde", sagte Boniface dem Sportbuzzer.

Boniface war im vergangenen Sommer von Belgien nach Leverkusen gewechselt, wo er bis 2028 unter Vertrag steht. In bisher 18 Pflichtspielen steuerte der Youngster aus Akure zwölf Tore und sechs Vorlagen bei.

Insgesamt spielt Bayer eine überragende Saison. Die Werkself ist Tabellenführer in der Bundesliga, steht im DFB-Pokal-Achtelfinale und in der Europa-League-Gruppe H bereits als Gruppensieger fest.

© getty

Victor Boniface schwärmt von Trainer Xabi Alonso

Laut Boniface ist dafür nicht zuletzt Trainer Xabi Alonso verantwortlich.

"Er war als Spieler ganz oben, hat so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann: Champions League mit Real und Liverpool, den Welt- und Europameistertitel mit Spanien. Und er hat unter drei der wohl besten Trainer gespielt: José Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola. Wie diese Trainer ist er ein Stratege, der das Spiel bis in die kleinste Facette versteht. Aber er ist auch ein Fighter und verlangt von uns immer hundert Prozent", so der Stürmer.