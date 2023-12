Der VfB Stuttgart empfängt Tabellenführer Bayer Leverkusen zum Kracher in der Bundesliga. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Spielgeschehen im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In der Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 10. Dezember, zum Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen. Der Tabellendritte empfängt den weiterhin noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Leverkusen. Das Duell des 14. Spieltags wird um 15.30 Uhr in der Stuttgarter MHP-Arena angepfiffen.

VFB STUTTGART - BAYER LEVERKUSEN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Die Werkself und die Schwaben trennen bloß fünf Punkte. Zwischen den beiden Mannschaften liegt der FC Bayern München auf Platz zwei.

© imago images

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Da es sich heute bei Stuttgart gegen Leverkusen um ein Sonntagsspiel handelt, kommt nur ein möglicher Anbieter in Frage: DAZN. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen und bietet daher auch die heutige Partie live und in voller Länge an.

Die Vorberichte starten um 14.45 Uhr, folgendes Personal wird für das Spiel eingesetzt:

Moderatorin: Lena Cassel

Lena Cassel Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter: Frederik Harder

Wer auf die Spiele der Bundesliga zugreifen möchte, braucht ein DAZN-Unlimited-Paket. Die anderen beiden Pakete, DAZN Super Sports und DAZN Unlimited, decken die höchste deutsche Spielklasse nicht ab.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

SPOX tickert die Partie live mit, so dass auch die, die kein DAZN-Abo haben, das Spektakel nicht verpassen müssen.

Hier geht es zum Spiel Stuttgart gegen Leverkusen.

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 10. Dezember 2023

10. Dezember 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

VfB Stuttgart vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Millot - Silas, Führich - Undav - Guirassy

Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Millot - Silas, Führich - Undav - Guirassy Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz

Bundesliga: Die Tabelle am 14. Spieltag