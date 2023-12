Persönliches Gespräch: Timo Werner erhält von RB Leipzig offenbar Freigabe für Wechsel

Timo Werner darf RB Leipzig offenbar im Winter verlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach wurde der Stürmer von Sportdirektor Rouven Schröder zu einem Gespräch ins Büro gerufen. Der Ausgang: Werner darf die Sachsen nach der Hinrunde per Leihe verlassen.

Werner ist hinter Lois Openda, Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen derzeit nur noch Stürmer Nummer vier. Seine Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland ist ernsthaft in Gefahr.

Einen Wechsel hatte Schröder schon zuletzt nicht ausgeschlossen. "Wir beäugen ganz normal den Kader und werden sicherlich auch da Spieler haben, die vielleicht von sich aus sagen, sie haben etwas anderes im Kopf. Der Sache stellen wir uns auch", erklärte er.

Auf erneute Nachfrage der Bild sagte Schröder nun: "Timo ist unser Spieler. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und schätzen ihn als Mensch extrem. Unser Wunsch ist, dass er sich bei RB Leipzig durchsetzt. Wir diskutieren natürlich auch gemeinsam mit ihm weitere Optionen."

Timo Werner von Julian Nagelsmann ignoriert

Wohin es für den 27-Jährigen geht, bleibt abzuwarten. Zuletzt hatte es Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid und Manchester United an Werner gegeben, daran soll jedoch nichts dran sein.

In der laufenden Spielzeit kam der derzeit an den Adduktoren verletzte Werner auf bislang 13, meist sehr kurze, Einsätze. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und ein Assist.

Von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde der gebürtige Stuttgarter in zwei Lehrgängen noch nicht beachtet.