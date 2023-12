Am 14. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund RB Leipzig zum Duell. Wo das Topspiel am heutigen Samstagabend live im TV und Livestream läuft, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Der BVB spielt am heutigen Samstag, den 9. Dezember, in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Das Topspiel am Abend findet im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt. Der Anpfiff des Duells ist für 18.30 Uhr angesetzt.

Der BVB hat in der Bundesliga nach 13 Spieltagen 25 Zähler gesammelt. Die Dortmunder stehen aktuell auf dem fünften Tabellenrang und damit einen Platz hinter dem heutigen Gegner aus Leipzig, der einen Punkt mehr als der BVB auf dem Punktekonto hat.

Borussia Dortmund hat eine bittere Woche hinter sich. Im DFB-Pokal unterlag der BVB dem VfB Stuttgart mit 0:2. Findet das Team von Edin Terzic am Abend zurück in die Erfolgsspur oder nimmt RB Leipzig Punkte aus Dortmund mit nach Hause?

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. RB Leipzig heute live im Free-TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Özcan - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Kobel - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Özcan - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Simakan, Raum - A. Haidara, X. Schlager - Baumgartner, Xavi - Openda, Poulsen

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. RB Leipzig heute live im Free-TV und Livestream?

Für die Übertragung des Duells zwischen dem BVB und RB Leipzig zeigt sich am Abend Sky zuständig. Der Pay-TV-Sender startet auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event um 17.30 Uhr mit den Vorberichten zum Topspiel. Für Sky ist heute Wolff Fuss als Kommentator der Partie im Einsatz.

Alternativ zeigt Sky die Begegnung zwischen dem BVB und RB Leipzig live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream von Sky seht Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. RB Leipzig heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Bundesliga, 14. Spieltag

Bundesliga, 14. Spieltag Duell: BVB vs. RB Leipzig

BVB vs. RB Leipzig Datum: 9. Dezember

9. Dezember Start: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

© getty Zieht der BVB heute in der Tabelle an RB Leipzig vorbei?

BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. RB Leipzig heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet das Topspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 14. Spieltag: Die Tabelle