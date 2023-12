BVB, News und Gerüchte: Edin Terzic kritisiert Mats Hummels für dessen Platzverweis gegen RB Leipzig nach Pleite von Borussia Dortmund

Trainer Edin Terzic hat Mats Hummels für dessen Platzverweis gegen RB Leipzig kritisiert. Bei Ex-BVB-Coach Marco Rose herrscht trotz des Sieges keine Freudenstimmung. PSG ist derweil bereit für das Champions-League-Duell am Mittwoch. Die News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

"Mats weiß es selbst: Er hätte da nicht runtergehen sollen, nicht in dieser Aktion und vor allem nicht in dieser Minute des Spiels. Wenn wir in der 75. oder 80. Minute sind, dann können wir das Risiko vielleicht eingehen. Dann müssen wir akzeptieren, dass wir ein Tor kassieren", sagte Terzic nach dem Spiel bei Sky .

BVB, News: Leipzig-Trainer Marco Rose nicht in Feierlaune

Trainer Marco Rose war trotz des Sieges von RB Leipzig im Verfolgerduell bei Borussia Dortmund nicht in Feierlaune. "Ich freue mich sehr über das Ergebnis und über den Sieg. Wir waren von der ersten Minute an aber nicht so griffig, so spritzig. Hinten raus ist der Sieg glücklich, das muss man ehrlich sagen", sagte er.

Rose übernahm für die durchschnittliche Leistung der Sachsen die Verantwortung. "Die Energie war weg. Das nehme ich auf meine Kappe. Wir sind in dieser langen Woche in irgendeinem Training über das Ziel hinausgeschossen", sagte der ehemalige BVB-Coach und fügte an: "Ich freue mich über die drei Punkte, ärgere mich aber über die Trainingssteuerung."

Besonders in der Schlussphase hing der Erfolg am seidenen Faden, obwohl Mats Hummels bei den Gastgebern früh die Rote Karte gesehen hatte (15., Notbremse). "Mit einem Mann mehr die Kontrolle über das Spiel zu verlieren, ist nicht gut", kritisierte Rose.

Durch den ersten Auswärtssieg in der Liga seit dem 21. Oktober hat RB als Tabellenvierter jetzt vier Punkte Vorsprung auf den BVB. "Wir stehen gerade dort, wo wir uns sehen", sagte Rose.