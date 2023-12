BVB, News und Gerüchte: Beerbt Trainer Edin Terzic Sportdirektor Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund?

Die Bild wartet mit einem skurril anmutenden Gerücht zu Borussia Dortmund auf. Dort hat die Suche nach einem Linksverteidiger im kommenden Transferfenster offenbar höchste Priorität. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Demnach soll es in Dortmund ein "brisantes Gedankenspiel" geben, das wie folgt aussieht: Im kommenden Sommer könnte BVB-Trainer Edin Terzic anstelle von Sebastian Kehl Sportdirektor werden. Beide lägen "nicht immer auf einer Wellenlänge", heißt es in dem Bericht.

© getty

BVB, News: Experten bewerten Leistungen von Mats Hummels

Im kicker von Montag kommen die beiden Sky-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann zu Wort und bewerten die Leistungen von Dortmunds Innenverteidiger Mats Hummels.

"Wie die gesamte Mannschaft des BVB hatte Mats Hummels stärkere und schwächere Spiele. Der Mannschaft mangelt es etwas an Stabilität. Allerdings ist er mit seiner Erfahrung und Routine, dem Stellungsspiel und der Organisation der große Stabilisator, wenn die Ergebnisse stimmen", sagte Matthäus und zeigte sich besonders angetan von Hummels' Leistungen in der Königsklasse: "Gerade in der Champions League, in den engen Auswärtsspielen, war er der überragende Spieler."

Hamanns Urteil lautete: "Die Mannschaft der Borussia tut sich derzeit schwer. Es gibt Ausschläge nach oben, aber teils auch unterirdische Leistungen. Mats Hummels ist da noch einer der Lichtblicke."

Mit Blick auf Hummels' mögliche Rolle bei der EM in Deutschland im kommenden Jahr urteilte Hamann: "Wenn die Europameisterschaft morgen beginnen würde, dann stünde er vermutlich in der Startelf. Er ist für die Mannschaft unglaublich wichtig, denn sie braucht Führung. Der Bundestrainer steht schon schwer unter Druck. Da brauchst du Spieler, die stressresistent sind. Das ist er."

Matthäus dagegen äußerte sich zu Hummels' Perspektive im DFB-Team zurückhaltend: "Es kommt sehr darauf an, wie die Nationalmannschaft spielen wird. Er besitzt den Riecher, die Vorahnung und die Erfahrungswerte, wann er draufgehen und rausschieben muss. Wenn er spielt, darf die Vierer- abwehrkette nicht zu hoch stehen, sondern muss kompakt aus einer defensiveren Grundordnung kommen. Denn zu viele freie Räume hinter ihm darf es nicht geben, dann wird es wegen seines Geschwindigkeitsdefizits problematisch."

BVB: Die restlichen Spiele von Borussia Dortmund im Jahr 2023