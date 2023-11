Bayer Leverkusen gastiert am 10. Spieltag der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim. SPOX verfolgt das komplette Spiel hier für Euch im Liveticker.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen - 0:1 Tore 0:1 Wirtz (9.) Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma - Skov, Stach, Prömel, Bülter, Becker - Weghorst, Beier Aufstellung Bayer Leverkusen Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz Gelbe Karten /

Hier geht's zum Liveticker der Partie Köln vs. Augsburg

Hier geht's zum Liveticker der Partie Freiburg vs. Gladbach

Hier geht's zum Liveticker der Partie Union vs. Frankfurt

Hier geht's zum Liveticker der Partie Mainz vs. Leipzig

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:1

38. Genau das sind diese Leverkusener Fertigkeiten, die bislang den Unterschied ausmachen und die Führung der Rheinländer rechtfertigen. Für Hoffenheim ist es nicht möglich, wirklich alles zu verteidigen. Dafür sind diese Jungs zu gut.

38. Genau das sind diese Leverkusener Fertigkeiten, die bislang den Unterschied ausmachen und die Führung der Rheinländer rechtfertigen.

36. Nach einer Leverkusener Balleroberung am eigenen Strafraum spielt Granit Xhaka den langen Ball auf die rechte Seite. Dort zündet Jeremie Frimpong den Turbo, ist so unglaublich schnell und schüttelt auf dem Weg in den Sechzehner den letzten Gegenspieler ab. Victor Boniface, Florian Wirtz und Jonas Hofmann sind mitgelaufen und lauern auf ein Zuspiel. Frimpong aber macht das nach dem langen Sprint selbst, trifft aus spitzem Winkel das Außennetz.

33. Insgesamt bleibt das eine recht offene Partie. Beide Mannschaften bekommen ihre Spielanteile, wir stehen bei 3:4 Torschüssen. Allerdings ist die größere spielerische Qualität, sind diese individuellen Fähigkeiten der Leverkusener unübersehbar. Entsprechend deutet sich bei den Gästen häufiger Gefahr an - auch wenn es zuletzt meist bei Ansätzen blieb.

31. Im Zentrum bewegt sich Robert Skov diagonal Richtung Sechzehner und feuert aus halblinker Position. Dem Linksschuss fehlt es an Präzision.

28. Nach einem Doppelpass mit Florian Wirtz marschiert Victor Boniface links in die Box und schießt aus spitzem Winkel. Den Linksschuss wischt Oliver Baumann mit einer Hand weg.

25. Auf der linken Seite setzt Alex Grimaldo gut nach, übernimmt die Kugel von Hoffenheims Finn Becker und spielt fast von der Grundlinie flach in die Mitte. Der Ball rollt durch bis an die Strafraumgrenze. Jonas Hofmann zieht in ziemlich zentraler Position mit dem linken Fuß und verfehlt das linke obere Toreck.

23. Momentan nimmt sich die Partie eine Auszeit. Es gibt viel Stückwerk, Tempo vermissen wir. Beiderseits gibt es seit geraumer Zeit keine nennenswerten Torannäherungen mehr. Diese Flaute dauert nun schon fast zehn Minuten an.

21. Die Beine sind bei Victor Boniface intakt. Und nun scheinen auch die Schulterschmerzen nachzulassen, weshalb Leverkusens bester Torschütze jetzt auf den Rasen zurückkehrt.

19. Über einen Doppelpass von Florian Wirtz mit Jeremie Frimpong geraten die Gäste in den Sechzehner. Zu einem Abschluss aber kommt es nicht. Vielmehr tut sich Victor Boniface an der rechten Schulter weh, geht im Sechzehner zu Boden, was zu einer Spielunterbrechung führt.

17. Natürlich ruhen sich die Rheinländer auf der Führung nicht aus, das entspricht gar nicht ihrem Naturell.

14. Hoffenheim hat den Schock des Gegentreffers verdaut. Die Hausherren spielen aktiv mit, generieren jetzt den nächsten Torabschluss. Auch Finn Becker probiert sich aus der zweiten Reihe und scheitert an Lukas Hradecky.

12. Etwas überraschend entschließt sich Marius Bülter, aus der Distanz den ersten Hoffenheimer Torschuss anzubringen. Aus zentraler Position zieht der Angreifer mit dem rechten Fuß ab. Auch Lukas Hradecky scheint mit diesem Geschoss so nicht gerechnet zu haben, muss sich gewaltig strecken, um das Ding zu entschärfen.

10. Bayer bietet sich gleich die Gelegenheit zum Nachlegen. Diesmal macht es Victor Boniface selbst, haut aus der zweiten Reihe drauf. Jetzt kann Oliver Baumann eingreifen und pariert gut.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor Leverkusen

9. Tooooor! TSG 1899 Hoffenheim - BAYER 04 LEVERKUSEN 0:1. Das gibt es doch nicht, gleich der erste Torschuss dieser Begegnung sitzt. Auf dem linken Flügel inszeniert Florian Wirtz den Angriff, sucht Victor Boniface und läuft gleich weiter in Position, fordert im Sechzehner den Ball. Sein Stürmerkollege vernascht an der Grundlinie zwei Hoffenheimer und hat den Blick für den Mitspieler. Aus halblinken sechs Metern schießt Wirtz mit dem rechten Fuß unten ins lange Eck.

7. Einen Hauch von Zielstrebigkeit deuten zumindest die Gäste an. Bayer spielt gerade zum zweiten Mal in den Sechzehner. Zwar kommt auch dieser Pass nicht an, doch wir sind erst einmal auch mit wenig zufrieden.

5. Folglich verläuft die Partie bislang offen, aber ohne sonderlich viel Tempo. Beiderseits ist Respekt da. Man möchte nicht früh ins offene Messer laufen.

3. Beide Mannschaften deuten in der Anfangsphase an, dass sie gewillt sind, etwas nach vorn zu unternehmen. Mit Überzeugung geht man dabei aber noch nicht zu Werke.

1. Soeben ertönt der Anpfiff in der PreZero Arena. Im Sinsheimer Regen stoßen die Hausherren an.

TSG Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn Kurz vor Spielbeginn schauen wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Frank Willenborg. Der 44-jährige Bundesligareferee kommt zu seinem 81. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Guido Kleve und Christian Gittelmann. Als Vierter Offizieller fungiert Robert Hartmann. Mit der Videoüberwachung wurden Tobias Stieler und Holger Henschel betraut.

vor Beginn In der vergangenen Saison gab es zwischen beiden Klubs jeweils Auswärtssiege - in der PreZero Arena ein 1:3. Für Bayer war das in Sinsheim der zweite Dreier in Folge, dreimal blieb man hier zuletzt ungeschlagen. Der letzte Hoffenheimer Sieg auf eigener Wiese geht auf Februar 2020 zurück (2:1).

vor Beginn Aufseiten der Werkself lässt Xabi Alonso nach dem 5:2-Pokalerfolg in Sandhausen praktisch komplett zurück rotieren. Lediglich Jonathan Tah, Edmond Tapsoba und Exequiel Palacios spielen auch heute wieder von Beginn an.

vor Beginn Hoffenheim musste am Mittwoch im Pokal bei Borussia Dortmund die Segel streichen (0:1). In der Bundesliga hingegen gelten die Kraichgauer als immens auswärtsstark, sind da mit fünf Siegen in fünf Spielen klar die Nummer 1. Das aber nützt der TSG heute daheim wenig. Zu Hause hat man lediglich einen Sieg gegen Wolfsburg errungen (3:1) und drei weitere Partien verloren - gegen Freiburg (1:2), Dortmund und Frankfurt (je 1:3).

vor Beginn Im Vergleich zum Pokal-Aus am Mittwoch in Dortmund (0:1) nimmt Pellegrinmo Matarazzo drei Wechsel vor. Anstelle von John Anthony Brooks, Mergim Berisha und Ihlas Bebou (alle Bank) rücken Ozan Kabak, Finn Becker und Robert Skov in die Hoffenheimer Startelf.

vor Beginn Leverkusen ist in dieser Spielzeit noch gänzlich unbezwungen. Lediglich das Auswärtsspiel beim FC Bayern München hat Bayer nicht gewonnen (2:2). Darüber hinaus setzte es Siege in Serie - acht in der Bundesliga, drei in der Europa League und zwei im DFB-Pokal. Am Mittwoch machte das Team von Xabi Alonso durch ein 5:2 in Sandhausen den Einzug ins Achtelfinale perfekt. Die letzte Niederlage bezog man Ende Mai. Zum Abschluss der vergangenen Saison unterlag man in Bochum 0:3.

vor Beginn Für Bayer 04 Leverkusen stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Platz: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz.

vor Beginn An dieser Stelle gilt unser Interesse den personellen Angelegenheiten des Nachmittags und dabei zunächst der Mannschaftsaufstellung der TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma - Skov, Stach, Bülter, Becker, Prömel - Weghorst, Beier.

vor Beginn Seine letzten neun Pflichtspiele hat Bayer Leverkusen allesamt gewonnen. Das Team von Xabi Alonso scheint aktuell kaum zu stoppen. Wie läuft es für die Leverkusener heute gegen die TSG Hoffenheim?

vor Beginn Das Duell am 10. Bundesligaspieltag beginnt heute um 15.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen.