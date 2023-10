BVB, News und Gerüchte: Sorgen um Mats Hummels - Dortmund-Fans mit Protest gegen UEFA

Mats Hummel hat sich beim Spiel gegen die AC Milan wehgetan. Die BVB-Fans drücken ihren Unmut über die UEFA-Reform aus und Edin Terzic begründet die Nicht-Berücksichtigung von Sébastien Haller beim 0:0 in der Champions League. Alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

"Er meinte, er hat sich da ganz schön wehgetan", sagte der jüngere der Hummels-Brüder Jonas in seiner Funktion als DAZN -Experte: "Rippen können sehr schmerzhaft sein." Der Abwehrchef habe schon "vor zwei, drei Wochen nach einem Zweikampf mit Julian Ryerson" an besagter Stelle über Probleme geklagt.

Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund könnte sich beim 0:0 in der Champions League gegen die AC Milan verletzt haben. Auf dem Rasen hatte er sich für längere Zeit vor Schmerzen an den Rippen gekrümmt.

BVB, News: Dortmund-Fans protestieren gegen UEFA

Während des Spiels gegen die AC Milan in der Champions League haben zahlreiche Fans von Borussia Dortmund gegen die von der UEFA geplante Reform der Champions League protestiert. Auf der Südtribüne waren gleich mehrere Banner und Transparente zu sehen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte stand auf einem geschrieben: "Football for millions of people, not for billions of Euros! - Reclaim the game" (zu deutsch: "Fußball für Millionen von Menschen, nicht für Milliarden von Euro! - fordert das Spiel zurück").

"The rich get richer - stop UCL Reforms" ("Die Reichen werden reicher - stoppt die UEFA-Champions-League-Reformen"), hieß es auf einem anderen Banner.

Die UEFA hat unlängst beschlossen, dass die Königsklasse ab der nächsten Saison mit 36 statt 32 Teams ausgetragen wird. Außerdem wurde das Gruppen- durch ein Liga-System ersetzt. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.