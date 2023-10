BVB, News und Gerüchte: Stefan Effenberg verteidigt Borussia Dortmund und Edin Terzic, Gregor Kobel schwärmt von Ryerson-"Wahnsinn"

Stefan Effenberg kann die mitunter kritische öffentliche Betrachtung von Borussia Dortmund nicht verstehen. Torhüter Gregor Kobel schwärmt indes von Ryersons Tor gegen Hoffenheim. Die News und Gerüchte zum BVB heute.

Mit 14 Punkten aus den ersten sechs Spielen steht der BVB derzeit auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle, zwei Zähler hinter Tabellenführer Leverkusen. "Wenn du in der Spitzengruppe mit Leverkusen, Bayern und Leipzig stehst, können die Dinge nicht so verkehrt sein", betonte Effenberg und sprang auch dem Trainer zur Seite: "Vor allem: Edin Terzic ist und bleibt der richtige Trainer - egal, wie kritisch seine Spielweise betrachtet wird."

Wie die Auslosung am Sonntagabend ergab, trifft der BVB zuhause auf die TSG Hoffenheim. Ausgetragen wird die Partie am 31. Oktober oder 1. November, der genaue Termin steht noch nicht fest.

Ryerson hatte den Ball in der fünften Minute der Nachspielzeit am eigenen Strafraum selbst erobert, startete dann seinen Solo-Lauf und schloss schließlich eiskalt ab.

"Wahnsinn! Das war schon ein brutales Tor", sagte Kobel im Interview mit dem YouTube-Kanal des BVB. "So etwas habe ich glaube ich auch noch nicht so nah miterlebt. Es war ein Wahnsinns-Lauf gegen ein oder zwei Gegenspieler über 70 oder 80 Meter. Es war schon ein sehr spezielles Tor."

Mit seinem Tor zum 3:1-Endstand nach einem unglaublichen Solo-Lauf sorgte Außenverteidiger Julian Ryerson beim Auswärtssieg von Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim für die Entscheidung. Torhüter Gregor Kobel kam beim Gedanken an den Treffer aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

BVB, News: Dortmund II verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Unterhaching

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat im Drittliga-Spiel gegen Unterhaching am Sonntag trotz 2:0-Führung einen Heimsieg verpasst.

Julian Hettwer hatte den BVB bereits in der 5. Minute in Führung gebracht, nach gut einer halben Stunde legte Paul-Philipp Besong nach. Die Gäste kamen allerdings nur kurz darauf durch Mathias Fetsch zum Anschlusstreffer, danach hielt der knappe Dortmunder Vorsprung bis in die Schlussphase - ehe Patrick Hobsch mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand den Hachingern doch noch einen wichtigen Punkt rettete.

Trotz des verpassten Sieges steht die Zweitvertretung des BVB in der 3. Liga weiterhin hervorragend da. Mit 15 Punkten aus neun Spielen ist man aktuell Tabellenzweiter, nur Dynamo Dresden rangiert vor den Dortmundern.

