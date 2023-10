BVB, News und Gerüchte: Milan trainiert mit Dortmunder Fangesängen, Hummels-Ärger über Handspielregel

Die AC Milan bereitet sich mit einer ungewöhnlichen Maßnahme auf den CL-Auftritt in Dortmund vor. Alle News und Gerüchte rund um den BVB.

© getty

BVB, News: Milan simuliert im Training Dortmunder Hexenkessel

Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme hat sich die AC Milan auf das am Mittwoch (21 Uhr) anstehende Champions-League-Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund vorbereitet: Für das Abschlusstraining in Mailand ließ Trainer Stefano Pioli Lautsprecher aufbauen, durch die er die Spieler mit BVB-Fangesängen in enormer Lautstärke beschallte.

Bei der Pressekonferenz in Dortmund bestätigte der Coach dies: "Ich weiß, was uns hier erwarten kann in diesem Stadion. Die Spieler müssen sich auch daran gewöhnen. Deswegen haben wir das Spiel so vorbereitet", sagte Pioli. Ihm geht es vor allem darum, dass Absprachen im Team getroffen werden, denn: "Es wird wichtig sein, gut miteinander zu kommunizieren auf dem Feld. Denn meine Stimme werden sie nicht hören morgen", sagte er am Dienstagabend.