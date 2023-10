Zum Abschluss der neunten Spielrunde treten heute in der Bundesliga Bayer Leverkusen und der SC Freiburg gegeneinander an. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, wird hier erklärt.

Auch am heutigen Sonntag, den 29. Oktober, werden in der Bundesliga Spiele des 9. Spieltags absolviert. In einem davon stehen sich Bayer Leverkusen und der SC Freiburg gegenüber. Um 17.30 Uhr geht es in der Leverkusener BayArena los.

Die Werkself spielt weiterhin eine grandiose Bundesliga-Saison, aktuell ist das Team von Trainer Xabi Alonso immer noch ungeschlagen. Tatsächlich ließ man nur gegen den FC Bayern Punkte liegen. Nun soll die Serie gegen Freiburg, das noch nicht wirklich an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen kann, weitergehen.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Weil die Übertragungsrechte an allen Sonntagsspielen der Bundesliga bei DAZN liegen, ist es der Streamingdienst, der sich heute auch um die Übertragung von Leverkusen gegen Freiburg kümmert. Die Vorberichte werden eine halbe Stunde vor Anpfiff präsentiert, um 17 Uhr also. Dafür wird Elmar Paulke als Moderator eingesetzt. Als Kommentator fungiert Marco Hagemann, als Experte Sascha Bigalke und als Reporter Daniel Herzog.

Wer bei DAZN auf Übertragungen zugreifen möchte, benötigt ein Abonnement. Diesbezüglich stehen drei Abo-Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Was die Spiele der Bundesliga betrifft, hilft jedoch nur das Unlimited-Paket, das im Jahresabo 29,99 Euro pro Monat und im Monatsabo 44,99 Euro kostet.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Außerdem besteht noch die Möglichkeit, das Duell im Liveticker bei SPOX zu verfolgen. Wir tickern das Geschehen live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 29. Oktober 2023

29. Oktober 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen)

BayArena (Leverkusen) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

