Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker?

Rheinderby! Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den 1. FC Köln. Wer das Spektakel im TV, Livestream und Liveticker begleitet, erfahrt Ihr hier!

Im ersten Spiel des Tages kommt es direkt zu einem Lokalderby: Bayer Leverkusen hat den FC Köln zu Gast. Gespielt wird dementsprechend in der BayArena in Leverkusen, Anstoß ist um 15.30 Uhr.

DIE BUNDESLIGA AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Räumlich sind die beiden Vereine nicht weit voneinander entfernt, tabellarisch hingegen schon. Die Werkself hockte vor Beginn des Spieltages an der Tabellenspitze, Köln auf der anderen Seite konnte erst einen Zähler einfahren - was dem Effzeh den vorletzten Platz einbringt. Die Rollen sind also klar verteilt.

Und wer zeigt / überträgt das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln heute im TV und Livestream? Das erklärt dieser Artikel.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream

Da es sich beim Rheinderby um ein Sonntagsspiel handelt, könnt Ihr bei DAZN einschalten - sowohl im Pay-TV via DAZN2 als auch im Livestream via Website oder App. Bereits um 14.45 Uhr beginnen die Vorberichte, folgendes Team geht für Euch an den Start:

Moderatorin: Lena Cassel

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

Möchtet Ihr auf die Übertragungen des Dienstes zugreifen, benötigt Ihr ein Abonnement. Drei Pakete hat DAZN zur Auswahl, nämlich DAZN Unlimited, DAZN World und DAZN Super Sports - Die Bundesliga ausschließlich bei ersterem inkludiert. Der Kostenpunkt für DAZN Unlimited beträgt 29,99 Euro (Jahresabo) oder 44,99 Euro (Monatsabo) im Monat.

© getty Bayer 04 Leverkusen empfängt heute den 1. FC Köln.

Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die Begegnung zu verfolgen, ist unser Liveticker! Darin beliefern wir Euch minütlich mit Updates zum Geschehen, damit Ihr keine wichtige Aktion verpasst!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln.

Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface

Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface Köln: Schwäbe - R. Carstensen, Hübers, Chabot, Paqarada - Ljubicic, Olesen - Alidou, Waldschmidt, Kainz - Selke

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 8. Oktober 2023

8. Oktober 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen)

BayArena (Leverkusen) TV: DAZN2

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 7. Spieltag