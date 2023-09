Der VfB Stuttgart ist heute zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Im Liveticker von SPOX wird die Bundesligapartie live getickert.

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart - Anpfiff: 15.30 Uhr Tore / Aufstellung Mainz 05 Zentner - van den Berg, Bell, Fernandes - Caci, Barreiro, Kohr, Mwene, Richter, J.-S. Lee - Onisiwo Aufstellung VfB Stuttgart Nübel - P. Stenzel, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor, Stiller, Silas, Millot, Führich - Guirassy Gelbe Karten /

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der VfB Stuttgart hat einen mehr als gelungenen Start in die neue Saison hingelegt. Zwei Siege, eine Niederlage - so liest sich die Bilanz der Schwaben nach drei Partien. Dabei waren die Siege keine gerade so noch über die Ziellinie geretteten 1:0-Siege, sondern Machtdemonstrationen. Sowohl die Bochumer als auch die Freiburger fegte man jeweils 5:0 weg. Allerdings war die einzige Niederlage gegen RB Leipzig ebenfalls torreich (1:5). Für Platz drei der Bundesliga genügt es jedoch allemal. Mainz hingegen steht noch ohne Sieg da und verweilt auf einem Abstiegsplatz.

vor Beginn Das Spiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen und in der Mewa Arena in Mainz ausgetragen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 4. Spieltag zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem VfB Stuttgart.

Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer das Spiel schauen möchte, kommt nicht um Sky herum. Das Duell wird sowohl im Pay-TV als auch im Livestream (via SkyGo-Abonnement oder WOW abrufbar) angeboten. Der Sender für das Einzelspiel heißt Sky Sport Bundesliga 5 (HD). Die Bundesligakonferenz wird bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) angeboten.

