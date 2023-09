Gladbach - Christoph Kramer erzählt witzige Anekdote über Spiel bei Manchester City

Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach hat im Podcast Copa TS von TV-Moderator Tommi Schmitt eine witzige Anekdote erzählt, die sich um den Auftritt der Fohlen in der Champions-League-Saison 2016/17 bei Manchester City dreht.

"Die wurden ausgestattet von Dsquarade2, die sahen richtig cool aus. Und wir kamen mit Gladbach in einem Doppeldecker-Reisebus an und hatten damals noch Kappa. Die Schuhe - das sah aus! Und wir hatten Schlaghosen an!", erzählte Kramer.

Der 32-Jährige sprach zudem von der Ankunft mit dem Bus am Etihad Stadium von Manchester: "Alle steigen aus und machen erstmal Fotos vom Stadion. Die City-Spieler haben wirklich gedacht: 'Was ist das denn für eine Touristiktruppe?' Die hatten alle ihre Louis-Vuitton-Taschen und wir unsere Gladbach-Rucksäcke. Das Spiel war schon entschieden, bevor es angefangen hatte."

Gladbach verlor an diesem 1. Spieltag der Gruppenphase mit 0:4 bei ManCity, Kramer verursachte den Elfmeter zum 0:2 und wurde bereits in der 38. Minute platzverweisgefährdet ausgewechselt. Die Fohlen landeten am Ende in der Gruppe mit Barcelona, Manchester und Celtic auf dem dritten Platz.