Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln stehen sich heute in der Bundesliga gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Der 3. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Sonntag (3. September) fortgesetzt. Zwei Spiele finden statt, den Auftakt machen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln, die um 15.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park um Meisterschaftspunkte kämpfen.

Für die Eintracht ist es das zweite Spiel in dieser Woche, am vergangenen Donnerstag bezwang man im Playoff-Rückspiel der Conference League den bulgarischen Top-Klub Levski Sofia mit 2:0 und sicherte sich damit ein Ticket für die Gruppenphase. In der Liga läuft es für die Adler ebenfalls ordentlich. Von sechs möglichen Punkten holte man in den ersten beiden Spielen vier. Köln hingegen steht noch ohne Zähler da.

© getty Die SGE trifft in der Liga auf den 1. FC Köln.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Nachdem heute Sonntag ist und diese Spiele einzig bei DAZN gezeigt werden, ist der Streamingdienst auch für die Übertragung von Frankfurt gegen Köln verantwortlich. Wer auch die Vorberichterstattung nicht verpassen möchte, muss spätestens um 14.45 Uhr einschalten, dann übernimmt Moderator Daniel Herzog die Übertragung, ehe Kommentator Freddy Harder und Experte Sebastian Kneißl die Zuseherinnen und Zuseher durch das Spielgeschehen führen.

Um die Spiele der Bundesliga bei DAZN überhaupt schauen zu können, wird ein Abonnement benötigt, genauer gesagt das Unlimited-Paket. Neben DAZN Unlimited bietet das "Netflix des Sports" auch die Pakete DAZN Super Sports und DAZN World an. Die Spiele der Bundesliga werden jedoch nur vom Unlimited-Paket abgedeckt.

WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Das Duell im Liveticker

Natürlich darf heute auch SPOX nicht fehlen, bei uns wird das Duell zwischen Frankfurt und Köln live und ausführlich getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - R. Koch, Smolcic, Pacho - Dina Ebimbe, Skhiri, Rode, Max - M. Götze, Hauge - Marmoush

Trapp - R. Koch, Smolcic, Pacho - Dina Ebimbe, Skhiri, Rode, Max - M. Götze, Hauge - Marmoush Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Paqarada - Ljubicic, Martel - Maina, Kainz, Waldschmidt - S. Tigges

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 3

3 Datum: 3. September 2023

3. September 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

