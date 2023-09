Darmstadt 98 vs. Gladbach: Bundesliga JETZT im Liveticker - 2:0

In der Bundesliga treffen heute Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie des 3. Spieltags im Liveticker verfolgen.

SV Darmstadt 98 vs. Gladbach - 2:0 Tore 1:0 Mehlem (8.), 2:0 Maglica (10.) Aufstellung Darmstadt 98 Schuhen - Klarer, Maglica, Karic - Bader, Kempe, Gjasula, Holland, Marvin Mehlem - L. Pfeiffer, Skarke Aufstellung Borussia Mönchengladbach Nicolas - Scally, Friedrich, Itakura, Wöber - Weigl, Reitz, Honorat, Plea, Ngoumou - Jordan Gelbe Karten /

13. Gladbach wirkt natürlich geschockt und versucht nun, mit ruhigem Ballbesitz Sicherheit zu bekommen. Darmstadt nervt die Fohlen aber und zwingt sie so zu den unbeliebten langen Bällen.

10. Tooor! SV DARMSTADT 98 - Borussia Mönchengladbach 2:0. Unglaublich, der SVD mit dem Doppelschlag! Der erste Flankenversuch von Kempe bei einer Ecke von rechts wird noch abgeblockt, dann bekommt er aber eine zweite Chance. Diesmal ist die Hereingabe besser und findet Maglica, der sich energisch gegen Weigl durchsetzt und aus fünf Metern rechts einköpft.

8. Tooor! SV DARMSTADT 98 - Borussia Mönchengladbach 1:0. Die Lilien belohnen sich für eine starke Anfangsphase! Der SVD baut von hinten das Spiel auf, Holland spielt dann eher einen Befreiungsschlag nach vorne. Mehlem startet nicht aus dem Abseits, nimmt die Kugel perfekt an und ist so frei durch. Friedrich kommt nicht hinterher, am Ende überwindet Mehlem Nicolas und schiebt den Ball aus 14 Metern ins linke Eck.

6. Nicht nur die Szene vor dem Freistoß zeigt, dass sich Darmstadt heute einiges vorgenommen hat. Die Lilien attackieren früh und überraschen so die Borussia, die noch nicht richtig im Spiel angekommen ist.

4. Das lässt sich Kempe nicht nehmen, der Routinier probiert es aus 17 Metern halblinker Position direkt. Kempe zielt dabei etwas zu hoch, der Ball fliegt einen Meter über den Kasten. Omlin-Vertreter Nicolas muss nicht eingreifen.

3. Freistoß oder Elfmeter? Nach einem Ballgewinn schalten die Lilien schnell um, Mehlem wird dann an den Strafraumrand geschickt. Itakura stoppt den Mittelfeldmann mit einem Foul kurz vor der Grenze. Freistoß und Gelb ist die richtige Entscheidung.

1. Das zweite Sonntagsspiel läuft!

vor Beginn Zu guter Letzt blicken wir noch auf das Schiedsrichtergespann, das heute von Timo Gerach geleitet wird. Seine Assistenten an den Linien sind Florian Heft und Robert Wessel, Benedikt Kempkes ist der vierte Offizielle. Im Keller in Köln sitzen Pascal Müller und Mike Pickel.

vor Beginn Auf der anderen Seite gibt es bei Gerardo Seoane im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen die Bayern zwei Veränderungen: Florian Neuhaus und Tomas Cvancara müssen sich mit einem Platz auf der Bank begnügen und werden durch Franck Honorat und Jordan Siebatcheu ersetzt.

vor Beginn Gladbach geht mit folgender Elf in die Partie: Nicolas - Scally, Friedrich, Itakura, Wöber - Weigl, Reitz - Honorat, Plea, Ngoumou - Siebatcheu.

vor Beginn Satte fünf Wechsel nimmt Trainer Torsten Lieberknecht nach der 1:5-Klatsche in Leverkusen vor zwei Wochen vor, zwei davon allerdings gezwungenermaßen, denn Christoph Zimmermann (Rückenprobleme) und Oscar Vilhelmsson (erkrankt) fallen aus. Thomas Isherwood, Fabian Nürnberger und Bartol Franjic nehmen zunächst auf der Bank Platz. Neu dabei sind Klaus Gjasula, Matej Maglica, Tobias Kempe, Emir Karic und Tim Skarke.

vor Beginn Holt Darmstadt die ersten Punkte in dieser Saison? Blicken wir zunächst auf die Aufstellungen beider Teams, angefangen bei den Lilien: Schuhen - Klarer, Gjasula, Maglica - Bader, Mehlem, Holland, Kempe, Karic - Skarke, Pfeiffer.

vor Beginn Angepfiffen wird die Abschlusspartie des 4. Spieltags um 17.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Bundesligapartie zwischen Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach.

Darmstadt 98 vs. Gladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Darmstadt 98: Schuhen - Klarer, Maglica, Karic - Bader, Kempe, Gjasula, Holland, Marvin Mehlem - L. Pfeiffer, Skarke

Schuhen - Klarer, Maglica, Karic - Bader, Kempe, Gjasula, Holland, Marvin Mehlem - L. Pfeiffer, Skarke Gladbach: Nicolas - Scally, Friedrich, Itakura, Wöber - Weigl, Reitz, Honorat, Plea, Ngoumou - Jordan

