BVB: Wo läuft SC Freiburg vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Der BVB trifft am heute in der Bundesliga auf den SC Freiburg. Doch wo läuft SC Freiburg vs. Borussia Dortmund live im Free-TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Am heutigen Samstag, den 16. September, kommt es am 4. Bundesliga-Spieltag zum Duell zwischen dem SC Freiburg und dem BVB. Die Begegnung startet um 15.30 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg.

Der BVB hat einen schwachen Saisonstart hingelegt. Nur fünf Zähler konnte das Team von Edin Terzic an den ersten drei Spieltagen sammeln, zu wenig für die hohen Ansprüche in Dortmund. Gegen den VfL Bochum und Aufsteiger Heidenheim holte der BVB zuletzt nur ein Unentschieden.

Der SC Freiburg hat hingegen einen Zähler mehr als die Dortmunder auf dem Punktekonto. Am vergangenen Spieltag kam die Mannschaft von Christian Streich jedoch böse unter die Räder: Gegen den VfB Stuttgart verloren die Freiburger mit 0:5. Welches Team kehrt heute auf die Siegerstraße zurück?

Event: Bundesliga, 4. Spieltag

Bundesliga, 4. Spieltag Duell: SC Freiburg vs. BVB

SC Freiburg vs. BVB Datum: 16. September

16. September Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Europa-Park-Stadion, Freiburg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go -App und WOW

-App und Liveticker: SPOX

Im Free-TV wird die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und dem BVB heute nicht gezeigt. Für die Übertragung des Bundesligaspiels zeigt sich nämlich der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Live und in voller Länge zeigt der TV-Sender die Partie auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD. Als Kommentator ist Jonas Friedrich für Sky im Einsatz. Die Übertragung beginnt um 15.15 Uhr.

Sky überträgt das Duell zudem in der Konferenz, welche Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event verfolgen könnt. Im Livestream zeigt der Pay-TV-Sender das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem BVB ebenso live und vollumfänglich. Den Livestream von Sky seht Ihr auf WOW und mit der Sky-Go-App.

© getty Trifft BVB-Stürmer Sebastien Haller heute für sein Team?

BVB: Wo läuft SC Freiburg vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo - M. Eggestein, Höfler - Höler, Grifo - Philipp - Gregoritsch

Atubolu - Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo - M. Eggestein, Höfler - Höler, Grifo - Philipp - Gregoritsch BVB: Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Brandt, Adeyemi - Haller

BVB: Wo läuft SC Freiburg vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem BVB begleitet SPOX am heutigen Nachmittag für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

