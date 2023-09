BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund fühlt sich benachteiligt - zwei Profis vor Rückkehr?

Borussia Dortmund möchte offenbar ein Bundesligaspiel verlegen. Zudem gibt es Personalnews zu den Schwarz-Gelben und viel Lob für Youssoufa Moukoko. Die News und Gerüchte zum BVB.

BVB, Gerüchte: Borussia Dortmund fordert Spielverlegung

Bei Borussia Dortmund sorgt die Bundesliga-Partie am 20. Oktober (20.30 Uhr) gegen Werder Bremen offenbar schon jetzt für Ärger. Das Problem: Das Spiel steigt des 8. Spieltags steigt am Freitag, nur zwei Tage zuvor - in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in den USA ein Länderspiel gegen Mexiko. Der BVB fühlt sich dementsprechend benachteiligt, berichtet die Bild.

Demnach prüft BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl derzeit eine Spielverlegung. DAZN als übertragender Sender der BVB-Partie besteht dem Bericht zufolge allerdings auf die Einhaltung des Termins. "Uns liegen keinerlei Informationen vor, die für eine Verschiebung der Partie sprechen. Wir planen fest mit Freitag", wird ein DAZN-Sprecher von der Bild zitiert.

Der BVB soll wohl tatsählich noch keinen Kontakt zum Sender aufgenommen haben, eine Verschiebung gilt jedoch ohnehin als unwahrscheinlich. Kehl äußerte sich zuletzt klar: "Diese Ansetzung ist für uns äußerst unglücklich. Themen sind die Zeitverschiebung und der Rückflug, da die Regeneration wichtig ist."