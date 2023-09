BVB, News und Gerüchte: Edson Alvarez spricht über "viele Annäherungsversuche" von Borussia Dortmund

Edson Alvarez war im Sommer lange Thema bei Borussia Dortmund, ging letztlich aber zu West Ham United - nun sprach er über die Avancen der Westfalen. Indes kehrt Youssoufa Moukoko mit einem Erfolgserlebnis von der U21 zurück. Die News und Gerüchte zum BVB.

Noch interessanter macht diese Aussagen, dass BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im August zur Causa Alvarez noch betonte: "In Sachen Alvarez waren wir nie so weit, wie die Medien berichtet haben. Es gab nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über ihn."

"Borussia Dortmund war eine ziemlich konkrete Option", sagte der mexikanische Nationalspieler im Rahmen der Länderspielpause und führte aus: "Am Ende ist es nicht dazu gekommen, aber ja, es gab viele Annäherungsversuche von ihnen, einschließlich Besuchen in Amsterdam, um meine Familie zu treffen."

Mittelfeldspieler Edson Alvarez von West Ham United hat über das Interesse von Borussia Dortmund an ihm in der vergangenen Transferperiode gesprochen .

BVB, News: Thomas Meunier und Mateu Morey nicht im Champions-League-Kader von Borussia Dortmund

Am Dienstag gab der BVB seinen Kader für die kommende Champions-League-Saison bekannt. Thomas Meunier war darin nicht vertreten, schließlich plant man bei Borussia Dortmund wohl nicht mehr mit dem Belgier.

Mit dem erneut verletzten Mateu Morey fehlt derweil auch ein weiterer Rechtsverteidiger im CL-Aufgebot des deutschen Vizemeisters.

Der BVB trifft in der Königsklasse in Gruppe F auf Paris Saint-Germain, die AC Mailand und Newcastle United. Los geht es am 19. September mit dem Auswärtsspiel bei PSG.