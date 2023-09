BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund wohl weiter an Khephren Thuram interessiert

Borussia Dortmund soll weiterhin an Khephren Thuram von OGC Nizza interessiert sein. Für einen Linksverteidiger ist das Fußballjahr 2023 vorzeitig beendet. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

© getty

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund wohl weiter an Khephren Thuram interessiert

Schon seit längerer Zeit halten sich die Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund an Mittelfeldspieler Khephren Thuram von OGC Nizza. Das Portal 90min will nun erfahren haben, dass der BVB auch weiterhin am 22-Jährigen dran ist.

Auch der FC Bayern München, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur und vor allem Juventus Turin sind demnach hinter Thuram her. Dieser besitzt in Frankreich noch einen Vertrag bis 2025.