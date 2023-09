BVB: Bericht über heftigen Krach zwischen Edin Terzic und Nico Schlotterbeck

Nach dem Bundesliga-Auftaktspiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln (1:0) am 19. August soll es zu einem heftigen Krach zwischen BVB-Trainer Edin Terzic und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck gekommen sein. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach habe sich Schlotterbeck am Tag nach der Partie auf dem Dortmunder Trainingsgelände in Brackel bei Terzic darüber beschwert, dass er am 1. Spieltag nicht zur Startformation des deutschen Vizemeisters gehört hat. Der Trainer soll darauf wütend reagiert haben.

Wie die Sport Bild aus Mannschaftskreisen erfahren haben will, hätten sich Terzic und Schlotterbeck "massiv angeschrien". Es seien Worte gefallen, die in der Kabine normalerweise nichts zu suchen haben.

Zwei Tage später soll es zur Aussprache gekommen sein. Weil Schlotterbeck im Training eine gute Reaktion gezeigt habe, durfte der 23-Jährige am 2. Spieltag trotz des Vorfalls von Beginn an ran.

Nach dem schwachen Saisonstart mit fünf Punkten aus drei Partien und Platz neun in der Bundesliga rumort es beim BVB offenbar gewaltig. Die Bild berichtete bereits von einer ersten Krisensitzung am Freitag.