Otto Rehhagels legendärste Sprüche: Die demokratische Diktatur und die Hannibal-Taktik

Kult-Trainer Otto Rehhagel wird heute 85 Jahre alt. Zur Feier des Tages gibt es eine Auswahl der legendärsten Sprüche von König Otto.

Am 9. August feiert Otto Rehhagel seinen 85. Geburtstag. Der gebürtige Essener prägte als Trainer wie kaum ein Zweiter die Bundesliga. Insgesamt zehn deutsche Vereine trainierte König Otto in seiner Karriere. Seine Laufbahn als Coach begann 1972 beim 1. FC Saarbrücken, ehe er ein Jahr später zu den Kickers Offenbach wechselte und dem Ungar Gyula Lóránt für 39 Spiele assistierte.

Danach übernahm Rehhagel selbst das Ruder und stand bei den Kickers für 59 Partien als Chefcoach an der Seitenlinie. Seine letzte Trainerstation ist nun elf Jahre her und verlief so gar nicht gut. Im Februar 2012 übernahm der damals 73-Jährige das Amt bei der krisengebeutelten Hertha und scheiterte mit ihr in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf, woraufhin die Alte Dame den Gang in die 2. Bundesliga antreten musste.

Doch Rehhagels Trainerkarriere war vielmehr von einigen Höhen geprägt. Von Anfang der 80er-Jahre bis Mitte der 2000er erlebte der Essener ein Erfolgserlebnis nach dem anderen und erarbeitete sich seinen Ikonen-Status. Alleine während seiner glorreichen Zeit bei Werder Bremen (1981 - 1995) holte Rehhagel acht Titel: Drei Superpokalsiege, zwei DFB-Pokalsiege, zwei deutsche Meisterschaften und einen Triumph im Europapokal der Pokalsieger weist der 85-Jährige mit dem SVW auf.

Mit dem 1. FC Kaiserslautern gelang ihm dann etwas, was im deutschen Fußball bisher nicht wiederholt werden konnte. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 1997 entschieden die Roten Teufel in der Folgesaison die deutsche Meisterschaft für sich. Aufsteigen und direkt Meister werden? Einmalig.

Genauso einmalig und überraschend wie sein Titelgewinn mit der griechischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal. Griechenland wurde vor Turnierbeginn maximal Außenseiterchancen zugesprochen, doch Otto Rehhagel legte eine taktische Master-Class hin und führte die Nation mit einem Defensivbollwerk (vier Gegentore, keines davon in der K.o.-Phase) zum Turniersieg und bis heute einzigen Titel des Landes.

Otto Rehhagel ist wahrlich eine Trainerlegende, doch sorgte auch neben dem Platz für einige ikonische Momente. Hier ist eine Auswahl der besten Sprüche von König Otto. Happy Birthday!