FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. FC Augsburg heute im Free-TV, Livestream und Liveticker?

Der FC Bayern München kriegt es heute im Derby mit dem FC Augsburg zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV, Livestream und Liveticker läuft.

Der 2. Spieltag der Bundesliga endet am heutigen Sonntag, den 27. August, mit einem bayerischen Kracher zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg. Um 17.30 Uhr geht es in der Allianz Arena in München los.

Der FCB will da weitermachen, wo er vor einer Woche beim 4:0 gegen Werder Bremen aufgehört hat. Nach dem katastrophalen Start in die Saison, als man im Supercup gegen RB Leipzig mit 0:3 unterging, war der Bundesliga-Auftakt vor einer Woche die perfekte Antwort darauf. In der Vergangenheit hat sich Augsburg jedoch als äußerst unangenehmer Gegner für den Rekordmeister gezeigt, zwei der vergangenen fünf Ligapartien gingen nämlich an den FCA.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. FC Augsburg heute im Free-TV und Livestream?

Das bayerische Derby ist nicht im Free-TV zu sehen, die Übertragungsrechte der Sonntagsspiele liegen nämlich bei DAZN. Aus diesem Grund ist der Streamingdienst heute auch für Bayern vs. Augsburg verantwortlich. Um 16.45 Uhr geht es mit Vorberichten zum Spiel los, mit dabei ist folgendes Personal:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Max Siebald

DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World - so heißen die drei Abo-Pakete, die DAZN seinen Kundinnen und Kunden anbietet. Nur das Unlimited-Paket zeigt jedoch auch die Spiele der Bundesliga.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. FC Augsburg heute im Free-TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. FC Augsburg heute im Free-TV und Livestream? Das Derby im Liveticker

Ihr habt kein DAZN-Abo, wollt aber trotzdem nichts vom Spiel verpassen? Dann hat SPOX die perfekte Lösung für Euch. Bei uns wird das Derby nämlich von Anpfiff bis Ende ausführlich und live getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg.

© getty Harry Kane bestreitet heute sein zweites Bundesligaspiel für die Bayern.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. FC Augsburg heute im Free-TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Coman - H. Kane

Ulreich - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Coman - H. Kane FC Augsburg: Dahmen - Engels, M. Bauer, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - Vargas, Demirovic - Michel, M. Berisha

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. FC Augsburg heute im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. FC Augsburg

FC Bayern München vs. FC Augsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 2

2 Datum: 27. August 2023

27. August 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

