RB Leipzig: Rekordtransfer fix! Lois Openda kommt vom RC Lens

Der Rekordtransfer des Belgiers Lois Openda zu DFB-Pokalsieger RB Leipzig ist perfekt. Wie die Sachsen am Freitag mitteilten, unterschrieb der Wunschspieler einen Vertrag bis Juni 2028. Laut Medienberichten überweisen die Leipziger um die 40 Millionen Euro an den französischen Vizemeister RC Lens, über erfolgsabhängige Bonuszahlungen soll die Summe noch anwachsen können.

Der 23 Jahre alte Angreifer soll den abgewanderten Christopher Nkunku (für 60 Millionen zu Chelsea) ersetzen und löst Naby Keita als Rekordtransfer ab, der 2016 vom FC Salzburg für knapp 30 Millionen Euro nach Sachsen gewechselt war. In der abgelaufenen Saison hatte Openda mit 21 Toren in 38 Saisonspielen maßgeblichen Anteil an der Vizemeisterschaft von Lens.

"Ich bin sehr glücklich, ab sofort für RB Leipzig spielen zu können. Der Klub zählt zu den besten der Bundesliga, spielt regelmäßig in der Champions League und hat zuletzt zweimal in Folge den Pokal gewonnen. Es ist ein unglaublich spannender Verein und ich möchte in Leipzig die nächsten Schritte gehen", sagte Openda.

Sport-Geschäftsführer Max Eberl betonte, man sei "mit der Ablöse in unserem geplanten Rahmen geblieben, und wenn darüber hinaus erfolgsorientierte Boni eintreten, bedeutet dies vor allem, dass wir gemeinsam mit dem Spieler die sportlichen Erfolge feiern konnten."

Nach den prominenten und schwerwiegenden Abgängen von Nkunku, Konrad Laimer, Dominik Szoboszlai und Angelino sowie dem wahrscheinlichen Verlust von Abwehrkante Josko Gvardiol (zu Manchester City) arbeitet Eberl zudem an der Verpflichtung des jungen Innenverteidigers El Chadaille Bitshiabu. Der Franzose soll Medienberichten zufolge bis 2029 unterschreiben und bis zu 20 Millionen Euro kosten.