Die Saisonvorbereitung von Borussia Dortmund geht in die nächste Runde: Der BVB macht aktuell einen Trip durch die USA. Welche Testspiele stattfinden und wo sie im TV und Livestream Laufen, erfahrt Ihr hier.

Drei Testspiele hat Borussia Dortmund bereits hinter sich, nach Siegen über Westfalia Rhynern, Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiß Erfurt geht es für die Mannschaft von Edin Terzic nun über den Atlantik in die USA.

Zehn Tage verweilen die Schwarz-Gelben in Nordamerika und klappern dabei drei Stationen ab: San Diego, Las Vegas und Chicago. Neben öffentlichen Trainingseinheiten sind unter anderem auch drei Testspiele geplant.

Aber welche Teams erwarten den Ruhrpottklub? Und wann finden die Testspiele statt? All das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

© getty Borussia Dortmund bestreitet einen Teil seiner Vorbereitung in den USA.

BVB, Vorbereitung in den USA: Wann und wo sind die Testspiele von Borussia Dortmund?

Als erste Station steht San Diego auf dem Plan. Nach einem öffentlichen Training am 25. Juli um 19.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit bestreitet der BVB dort auch seinen ersten Test gegen San Diego Loyal. Ein kurzer Ortswechsel nach Las Vegas, dann wartet schon ein etwas hochkarätigerer Gegner, und zwar Manchester United. Zu guter Letzt geht es dann in Chicago gegen den FC Chelsea zur Sache.

Hier sind alle Testspiele im Überblick:

Datum Uhrzeit (MESZ) Gegner Ort 28. Juli 4.30 Uhr San Diego Loyal Snapdragon Stadium, San Diego 31. Juli 3 Uhr Manchester United Allegiant Stadium, Las Vegas 3. August 2.30 Uhr FC Chelsea Soldier Field, Chicago

BVB, Vorbereitung in den USA: Die Testspiele von Borussia Dortmund im TV und Livestream

Sky wird alle Testspiele der USA-Reise live und in Farbe zeigen, und zwar auf Sky Sport News HD. Dieser Kanal ist, anders als in der Vergangenheit, allerdings mittlerweile kostenpflichtig. Auch für die Livestreams des Programms gilt dies, die Ihr via SkyGo oder WOW abrufen könnt.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Darüber hinaus ist auch DAZN mit von der Partie und streamt sämtliche USA-Spiele der Dortmunder live. Diese Pakete hat DAZN zur Auswahl: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

BVB, Vorbereitung in den USA: Die Testspiele von Borussia Dortmund im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bei den Trainingseinheiten sieht das Ganze anders aus, diese könnt Ihr auf dem YouTube-Kanal der Borussia verfolgen.

BVB: Die wichtigsten Termine der Sommervorbereitung

Datum Ereignis 5. Juli 2023 Trainingsauftakt 12. Juli 2023 Testspiel gegen Westfalia Rhynern 19. Juli 2023 Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen 22. Juli 2023 Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt 24. Juli 2023 Start Trainingslager in San Diego, USA 28. Juli 2023 Testspiel gegen San Diego Loyal in San Diego, USA 31. Juli 2023 Testspiel gegen Manchester United in Las Vegas, USA 03. August 2023 Testspiel gegen den FC Chelsea in Chicago, USA 04. August 2023 Rückkehr nach Dortmund 06. August 2023 Testspiel gegen Ajax Amsterdam, Dortmund 11.-14. August 2023 1. Runde des DFB-Pokals 18.-20. August 2023 Start der Bundesliga-Saison 2023/24