BVB, News und Gerüchte: Edin Terzic kritisiert eigene Mannschaft - woran er Emre Can "messen" will

Trainer Edin Terzic hat seine Mannschaft nach dem 3:2-Testpielsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen kritisiert. "Uns haben heute deutlich weniger Sachen gefallen als uns Dinge missfallen haben. Man hat gemerkt, dass wir noch einige Themen in Angriff nehmen müssen", sagte er.

BVB, News: Terzic über die Angeschlagenen und Emre Can

Außerdem gab Edin Terzic Updates zu den zuletzt angeschlagenen Spielern: "Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi sind unter der Woche eingestiegen, sprich seit Montag im Mannschaftstraining. Sie konnten bislang das ganze Programm absolvieren. Bei Felix Nmecha ist es etwas anders, der schon seit zweieinhalb Wochen bei uns ist. Er hat aus dem individuellen Training heraus schon Teile mit der Mannschaft gemacht und jetzt hat er die ersten Einheiten komplett absolviert. Das sieht aber schon richtig gut aus."

Beim immer wieder verletzungsgeplagten Emre Can freue sich Terzic unterdessen explizit, dass er "gesund aus der Sommerpause gekommen ist und sofort einsteigen konnten. Das war nicht häufig so. Das war im Sommer schon ein Problem und auch im Winter hat er viele Teile der Vorbereitung verpasst. Jetzt macht er einen sehr guten Eindruck. Ich finde, er hat sich nicht nur bei uns, sondern besonders auch in der Nationalmannschaft über die letzten Monate eine richtig wichtige Rolle erarbeitet. Und daran werden wir ihn messen."

Diese Entwicklung sei laut Terzic "genau das, was wir uns vorgestellt haben, als wir ihn verpflichtet haben. Das ist aber auch genau das, was er sich vorgenommen hat. Er ist im Laufe der Rückrunde immer wichtiger geworden. Jetzt geht es darum, den richtigen Weg beizubehalten. Emre ist auch ein extrem wichtiger Ansprechpartner für mich."