BVB, News und Gerüchte: Deshalb gab Marco Reus wohl die Kapitänsbinde bei Borussia Dortmund ab

Die Sport Bild nennt die Gründe, weshalb Marco Reus die Kapitänsbinde bei Borussia Dortmund abgegeben haben soll. Gregor Kobel fordert wohl eine saftige Gehaltserhöhung für Vertragsverlängerung. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Deshalb gab Marco Reus die Kapitänsbinde ab

Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison einen neuen Kapitän haben. Marco Reus gab das Amt in diesem Sommer ab. Laut der Sport Bild wuchs dieser Gedanke in seinem Ibiza-Urlaub, Reus wolle nicht mehr länger als Sündenbock nach Niederlagen dienen und sich nach jeder Partie vor den Kameras erklären.

Nach seinem Urlaub bat der 34-Jährige wohl um ein Gespräch mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic und unterrichtete das sportliche Führungsduo über seine Entscheidung, um sich mehr auf den Fußball zu konzentrieren.

Verletzungsfrei bereitete sich Reus auf die neue Saison vor. "Marco ist mit absoluten Topwerten aus dem Urlaub zurückgekommen, das zeigt seine Professionalität", lobte Kehl.