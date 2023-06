In Vorbereitung auf die kommende Saison bestreitet Borussia Dortmund in diesem Sommer eine USA-Reise. Welche Termine und Duelle für den BVB auf dem Programm stehen und wo die Spiele live im TV und Livestream übertragen werden, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der BVB geht im Sommer 2023 erneut auf USA-Reise. Zum insgesamt vierten Mal tourt Borussia Dortmund in Vorbereitung auf die neue Saison durch Amerika. Der BVB startet seine USA-Reise 2023 am 24. Juli in San Diego. Nach zehn Tagen endet für die Borussia der Trip durch die USA am 04. August.

Auf seiner USA-Reise 2023 möchte Borussia Dortmund die Weichen für eine erfolgreiche Saison 2023/24 stellen. In der vergangenen Saison verpasste der BVB den Titelgewinn in der Bundesliga denkbar knapp, erst am 34. Spieltag verspielte Dortmund die Meisterschaft auf dramatische Art und Weise.

BVB, USA-Reise: Termine und Gegner

Das erste Testspiel während der USA-Reise 2023 absolviert der BVB am 28. Juli gegen San Diego Loyal. Die Partie gegen den US-Zweitligisten startet um 04.30 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort der Partie dient das Snapdragon-Stadium in San Diego.

Auf den BVB wartet im zweiten Testspiel in den USA dann ein echter Hochkaräter. Am 31. Juli trifft Borussia Dortmund im Allegiant Stadium in Las Vegas auf Manchester United. Dort trifft der BVB unter anderem auf Jadon Sancho, der von 2017 bis 2021 bei den Dortmundern unter Vertrag stand.

© getty Jadon Sancho trifft am 03. August mit Manchester United auf seinen Ex-Verein.

Ein weiteres Spitzenspiel steht für den BVB zum Ende der USA-Reise auf dem Programm. Am 03. August duelliert sich das Team von Edin Terzic ab 02.30 Uhr deutscher Zeit im Soldier Field in Chicago mit dem FC Chelsea. Einen Tag später tritt der BVB schließlich die Heimreise zurück nach Dortmund an.

BVB, USA-Reise: Termine, Übertragung und Gegner von Borussia Dortmund in der Vorbereitung - Die Spiele im Überblick

Datum Gegner Ort Anstoßzeit 28. Juli San Diego Loyal Snapdragon-Stadium, San Diego 04.30 Uhr (19.30 Uhr Ortszeit) 31. Juli Manchester United Allegiant Stadium, Las Vegas 03.00 Uhr (18.00 Uhr Ortszeit) 03. August FC Chelsea Soldier Field, Chicago 02.30 Uhr (19.30 Uhr Ortszeit)

BVB, USA-Reise: Übertragung im TV und Livestream

Aktuell gibt es keine Informationen darüber, ob die Partien des BVB während der USA-Reise live im Free-TV oder im Livestream übertragen werden. Vor allem die Duelle gegen Manchester United und den FC Chelsea dürften jedoch für hohes Interesse sorgen - eine Übertragung der Spiele im TV oder im Livestream ist somit wahrscheinlich.

So ist es auch denkbar, dass der BVB selber die Spiele auf seiner Homepage auf BVB-TV überträgt. Zudem könnte Borussia Dortmund die Testspiele während der USA-Reise im kostenlosen Livestream auf seinem Youtube-Kanal zeigen.

BVB, Vorbereitung: Die wichtigsten Termine