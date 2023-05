Der VfB Stuttgart misst sich heute mit der TSG Hoffenheim. SPOX bietet zum Duell am letzten Spieltag der Bundesliga einen detaillierten Liveticker an.

Wackelkandidat VfB Stuttgart kämpft am heutigen letzten Spieltag der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim um den Klassenerhalt. SPOX bietet das Duell im Liveticker zum Mitlesen an.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim - 0:0 Tore - Aufstellung Stuttgart Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa, Silas, Führich - Guirassy Aufstellung Hoffenheim Baumann - Kabak, Brooks, Nsoki - Becker, Rudy, Angelino, Prömel, Kramaric - Bebou, Baumgartner Gelbe Karten VfB : -

: - TSG:-

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Hier geht's zum Konferenz-Ticker aller neun Spiele

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - 1. Halbzeit

1. | Los geht's!

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schiedsrichter am heutigen Nachmittag ist Robert Schröder, der heute sein 16. Bundesligaspiel in dieser Saison leitet. Seine Assistenten sind Jan Clemens Neitzel-Petersen und Thomas Gorniak. Video-Assistent ist Dr. Felix Brych.

Vor Beginn: Hoffenheims Coach Matarazzo kehrt heute an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von Dezember 2019 bis Oktober 2022 stand der US-Amerikaner beim heutigen Gegner an der Seitenlinie. Und das nicht ganz erfolglos: mit ihm stieg der VfB 2020 aus der 2. Bundesliga ins Oberhaus auf und hielt zweimal die Klasse: 2021 als Neunter, in der vergangenen Saison indes per Last-Minute-Sieg am 34. Spieltag (2:1 gegen Köln).

Vor Beginn: Die Bilanz von Neu-VfB-Coach Hoeneß lässt sich durchaus sehen. Der ehemalige Hoffenheim-Übungsleiter holte zwölf Zähler aus seinen ersten sieben Bundesligapartien. Der letzte VfB-Trainer mit einer ebenso guten Bilanz in seinen ersten sieben Bundesligapartien war Tayfun Korkut vor fünf Jahren, der sogar 17 Punkte holte.

Vor Beginn: Die Stuttgarter sind seit fünf Bundesliga-Heimspielen gegen die TSG ungeschlagen und holten dabei starke 13 von 15 möglichen Zählern. Seit Saisonbeginn 2015/16 holte der VfB nur gegen Hertha BSC mehr Heimpunkte im Oberhaus (14 Zähler in sechs Spielen) als gegen die Kraichgauer.

Vor Beginn: Die TSG hat den direkten Klassenerhalt indes aufgrund der um 26 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem VfL Bochum bereits sicher. Die Kraichgauer gehen damit in der kommenden Saison in ihre 16. Bundesliga-Spielzeit in Folge.

Vor Beginn: Der VfB Stuttgart empfängt ab 15:30 Uhr vor heimischer Kulisse die TSG 1899 Hoffenheim. Die Ausgangslage ist klar: um den direkten Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern, benötigt der VfB einen Sieg. Dafür müssten die Schwaben erstmals in dieser Bundesliga-Saison zwei Dreier aneinanderreihen.

Vor Beginn: Pellegrino Matarazzo verändert seine Startelf im Vergleich zum 4:2 gegen Union Berlin auf zwei Positionen. Anstelle von Akpoguma und Geiger (beide nicht im Kader) starten Nsoki und Rudy.

Vor Beginn: Sebastian Hoeneß verändert seine Startelf im Vergleich zum 4:1 in Mainz auf drei Positionen. Anstelle von Zagadou (nicht im Kader), Nartey und Tiago Tomas (beide Bank) spielen Mavropanos, Sosa sowie Führich von Beginn an.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa, Silas, Führich - Guirassy

Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa, Silas, Führich - Guirassy Hoffenheim: Baumann - Kabak, Brooks, Nsoki - Becker, Rudy, Angelino, Prömel, Kramaric - Bebou, Baumgartner

Vor Beginn: Aktuell liegt der VfB Stuttgart auf Platz 15, wäre also auch in der nächsten Saison Bundesligist. Allerdings ist die Arbeit noch nicht getan, da der VfB nur aufgrund der besseren Tordifferenz vorm punktgleichen VfL Bochum (Platz 16) und nur einen Zähler vorm FC Schalke 04 (Platz 17) liegt. Mit einem Sieg über die TSG wäre der Klassenerhalt jedoch endgültig fixiert.

Vor Beginn: Wie alle anderen Spiele des 34. Bundesligaspieltags wird auch Stuttgart gegen Hoffenheim um 15.30 Uhr angestoßen, gespielt wird in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim.

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky ist sowohl für die Übertragung des Einzelspiels als auch für die Spieltagskonferenz verantwortlich. Stuttgart vs. Hoffenheim wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 6 (HD) angeboten. Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) bieten die Konferenz an.

Egal, ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen könnt Ihr auch auf den Livestream von Sky zurückgreifen. Dafür wird ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW benötigt.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

VfB Stuttgart vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im TV und Livestream - Die Aufstellungen

Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa, Silas, Führich - Guirassy

Bredlow - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Karazor, W. Endo, Sosa, Silas, Führich - Guirassy Hoffenheim: Baumann - Kabak, Brooks, Nsoki - Becker, Rudy, Angelino, Prömel, Kramaric - Bebou, Baumgartner

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag