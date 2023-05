Das legendäre UEFA-Cup-Finale zwischen dem VfB Stuttgart und der SSC Neapel mit Diego Maradona: "Sie gingen für ihn durch die Hölle!"

1989 traf der VfB Stuttgart im UEFA-Cup-Finale auf die SSC Neapel, ein absolutes Highlight in der 130-jährigen Vereinshistorie der Schwaben. Die Geschichte handelt von einem skandalösen Schiedsrichter, einer Mutter, die ihrem für Stuttgart kickenden Sprössling die Niederlage wünschte, italienischen Fans, die plötzlich den FC Bayern herbeisehnten sowie Diego Maradona, der das Trikot eines VfB-Profis ergatterte - und in Ehren hielt.

Fakt ist: Die Final-Partien im UEFA-Cup gegen Napoli, der Showdown im Vorläufer-Wettbewerb der Europa League wurde damals noch in Hin- und Rückspiel ausgetragen, ist einer der bedeutendsten Meilensteine in der Vita des Klubs aus Bad Cannstatt. Erstmals erreichte eine VfB-Mannschaft das Endspiel eines internationalen Wettbewerbs (bis heute sind es zwei Finalteilnahmen). Und dann hieß der Gegner auch noch Napoli mit Diego Maradona.

VfB Stuttgart: Der Weg ins UEFA-Cup-Finale

Runde Gegner Hinspiel Rückspiel 1. Runde Tatabanyai Banyasz SC 2:0 1:2 2. Runde Dinamo Zagreb 3:1 1:1 Achtelfinale FC Groningen 3:1 2:0 Viertelfinale Real Sociedad 1:0 0:1 - 4:2 i.E. Halbfinale Dynamo Dresden 1:0 1:1

"Napoli war zu diesem Zeitpunkt die beste Mannschaft Europas, teilweise brutal überlegen", sagt Maurizio Gaudino, damals Mittelfeldspieler in Stuttgart und eine der Hauptfiguren der Finalspiele gegen Napoli, im Gespräch mit SPOX und GOAL: "Das waren alles grandiose Fußballer mit Diego als außergewöhnlichem Stern on top. Wenn ich mich heute mit Spielern der damaligen Napoli-Mannschaft unterhalte, dann sagen die, dass das, was Maradona im Spiel gezeigt hat, nur ein Bruchteil von dem war, was er sonst noch drauf hatte. Er muss im Training unvorstellbare Dinge gemacht haben. Maradona wurde also selbst von seinen Mitspielern angehimmelt, die waren bereit, für ihn durch die Hölle zu gehen. Deshalb war das auch eine echte Mannschaft, in der jeder für jeden da war."

SSC Neapel - VfB Stuttgart: Hinspiel, 3. Mai 1989, 1. Halbzeit

In den ersten zehn Minuten sehen selbst die Akteure auf dem Platz nicht das gesamte Spielfeld. 81.100 frenetische Zuschauer verwandeln das Stadio San Paolo mit Pyrotechnik in einen Nebelwald. VfB-Coach Arie Haan, der auf den gesperrten Jürgen Klinsmann verzichten muss, wählt eine defensive Grundausrichtung. Dennoch setzen die Gäste den ersten Stich. Karl Allgöwer tippt einen Freistoß nur an, Gaudino zieht aus gut 20 Metern ab und erzielt unter gütiger Mithilfe von Torhüter Giuliano Giuliani in der 17. Minute das 1:0. Nun sorgt der griechische Schiedsrichter Gerasimos Germanakos erstmals für Ärger, in dem er Guido Buchwald für ein harmloses Foul Gelb zeigt. Der Stuttgarter ist damit im Rückspiel gesperrt. Neapel übernimmt in der Folgezeit das Kommando, die Schwaben verteidigen aber geschickt, entnerven den Favoriten mit einer strikten Manndeckung gegen das Offensivtrio Maradona, Careca sowie Andrea Carnevale und bringen die Führung in die Pause.