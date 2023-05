Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Schalke 04 empfängt heute in der Bundesliga Eintracht Frankfurt. Hier klären wir Euch darüber auf, wie Ihr das Spiel live im TV, im Liveticker und im Livestream verfolgen könnt.

Bundesliga, Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

In der Bundesliga könnten am heutigen Samstag, 20, Mai, weitere Entscheidungen fallen - so auch bei der Partie zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt, die um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen wird.

Die vor dem 33. Spieltag auf Relegationsplatz 16 liegenden Schalker dürfen sich keine Niederlage leisten, wenn sie weiter im Abstiegskampf mitwirken wollen. Tritt das doch ein, könnten die Königsblauen bei einem Sieg des VfL Bochum bei Hertha BSC und einem Punktgewinn der TSG Hoffenheim gegen Union Berlin zumindest der Relegation nicht mehr entrinnen.

Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt erhielten jüngst durch die 0:6-Klatsche beim FC Bayern München einen Dämpfer. In dieser Partie sah zudem Schalke-Torjäger Marius Bülter seine 5. Gelbe Karte, weshalb er heute gesperrt zuschauen muss.

Die Eintracht wird die Punkte nicht freiwillig in Gelsenkirchen lassen. Der Abwärtstrend wurde am vergangenen Samstag mit einem Heimsieg gegen Mainz 05 beendet. Frankfurt (8./46 Punkte) mischt zudem noch im Kampf um einen Platz für einen europäischen Wettbewerb (Europa League und Conference League) in der nächsten Saison mit. Sicher europäisch spielen würden die Hessen, wenn sie das DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig gewinnen würden.

Das Hinrundenspiel gewann die Eintracht klar mit 3:0.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt - dieses Spiel wollen sich viele Fans nicht entgehen lassen. Die Möglichkeit, das Spiel live im Free-TV verfolgen zu können, besteht aber nicht.

Heute ist Samstag, das bedeutet, dass die Partie exklusiv von Sky übertragen wird. Der Pay-TV-Sender hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen und den Spielen in englischen Wochen.

Die Vorberichterstattung zum kompletten Bundesliga-Samstag beginnt bei Sky um 14 Uhr auf Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) mit dem Countdown aus dem Studio in Unterföhring mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann.

Ab 15.15 Uhr ist Schalke 04 gegen Frankfurt dann auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) live zu sehen. Freunde der Konferenz können das Spiel zudem auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event verfolgen - natürlich nicht in der Ausführlichkeit wie auf den beiden anderen Kanälen.

Um im Livestream bei der Übertragung von Schalke 04 vs. Frankfurt dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder WOW . Zugang zum offiziellen Streamingkanal von Sky erhaltet Ihr nur mit einem Abo. Für ein solches fallen monatliche Kosten von 24,99 Euro (Jahresabo) oder 29,99 Euro (Monatsabo) an.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr seid heute Mittag unterwegs oder habt keinen Zugriff auf Sky? Dann klickt in den Liveticker von SPOX zur Partie FC Bayern München vs. SC Freiburg. Die Aufstellungen, Tore, Auswechslungen, Chancen - in unserem kostenlosen Service entgeht Euch nichts!

Hier geht's zum Liveticker Schalke 04 - Eintracht Frankfurt.

Hier geht's zum Bundesliga-Konferenz-Liveticker.

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt

Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 33

33 Datum: 20. Mai 2023

20. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

© getty Schalke 04 muss heute auf seinen gesperrten Torjäger Marius Bülter verzichten.

Bundesliga, Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Schwolow - Brunner, van den Berg, Jenz, Matriciani - Krauß, Kral - Drexler, Zalazar, Skarke - Terodde

Schwolow - Brunner, van den Berg, Jenz, Matriciani - Krauß, Kral - Drexler, Zalazar, Skarke - Terodde Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Buta, Rode, Sow, C. Lenz - Kamada, M. Götze - Kolo Muani

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle