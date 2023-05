Schalke 04: "Oft zu besoffen!" Ultras tadeln die anderen Fans der Königsblauen

Bei Schalke 04 gab es in letzter Zeit bei Heimspielen häufiger Noteinsätze von Sanitätern auf den Tribünen in der Veltins Arena. Im Spieltagsmagazin der Ultras, "Blauer Brief", zum vergangenen Heimspiel gegen Werder Bremen äußerten sich die Ultras Gelsenkirchen nun zur Sache mit ein paar Ratschlägen.

So heißt es: "Die Bilder vom Heimspiel gegen Leverkusen, bei dem ein langjähriger Dauerkarteninhaber in der Südkurve zusammenbrach und trotz schneller Einleitung von Reanimationsmaßnahmen durch die anwesenden Rettungssanitäter verstarb, sind jedem sicherlich noch klar im Gedächtnis."

Auch werden weitere Beispiele wie die Spiele in Darmstadt und daheim gegen Frankfurt genannt. Grund für diese Wort ist, dass den Ultras aufgefallen ist, dass es sich bei Behandlungen von Fans auf der Nordkurve nicht um "typische" Verletzungen handele, "die man sich vielleicht beim Pogo zuzieht. Vielmehr sind die Betroffenen oft zu besoffen, in ihrem Verhalten vollkommen unkontrolliert oder überschätzen sich einfach selbst."

Besondere Sorge bereitet den Verfasserns des Briefes dies: "Kam es in der Vergangenheit vielleicht zwei bis dreimal in der Saison vor, dass jemand gerade bei hohen Temperaturen kollabiert, so wird heutzutage zwei bis dreimal pro Spiel der Sanitätsdienst durch Rufe oder Gesten in die Kurve geholt. In fast allen Fällen stellt sich die Situation schlussendlich nicht nur als absolut vermeidbar heraus, sondern hinterlässt bei mir eine viel größere Sorge: Was ist, wenn nun eine Person ernsthafte Probleme bekommt und der Rettungsdienst kann wegen solch vermeidbarer und teils einfach Selbstüberschätzungs-Fälle nicht sofort helfen? Was ist, wenn ich diese Person kenne, sie gar aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis ist?"

Daher gibt es folgenden Ratschlag: "Achtet bei euch oder euren Freunden vielleicht schon vor dem Spiel darauf, ob es sinnvoll ist, nach zehn Pils noch in den engsten Teil des Blocks zu gehen und schaut hier und da mal auf euren Nebenmann." Und: "Ein taktisches Zwischenwasser hat selbst dem standfestesten Trinker noch nicht geschadet."

In dieser Saison hat Schalke 04, derzeit auf Rang 17 der Tabelle, nur noch ein Heimspiel, nämlich am 33. Spieltag (20. Mai) gegen Eintracht Frankfurt.