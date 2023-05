FC Bayern: Didi Hamann attackiert FCB-Bosse nach Entlassung von Kahn und Salihamidzic: "Unwürdig! Respektlosigkeit! Frechheit!"

Didi Hamann hat die Verantwortlichen des FC Bayern München wegen der Art und Weise der Abberufung des bisherigen Vorstandschefs Oliver Kahn und des bisherigen Sportvorstands Hasan Salihamidzic unmittelbar nach dem elften Bundesliga-Titelgewinn in Serie scharf attackiert. "Das haben Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nicht verdient", sagte er bei Sky.

Du kannst über die Arbeit der beiden denken, was du willst, aber das sind zwei so verdiente Spieler und auch Funktionäre. Dies nach dem Gewinn der Meisterschaft eine Minute oder fünf Minuten später durchzustecken, das ist unwürdig. Und wenn die Bayern denken, dass wenn ein Kahn weg ist und ein Salihamidzic, dass das besser wird, dann werden sie sich mal umschauen. Denn was sie heute gemacht haben, das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten", ergänzte Hamann, der von 1993 bis 1998 selbst für den deutschen Rekordmeister spielte.

Der FC Bayern München informierte kurz nach dem überraschenden Gewinn des elften Meistertitels in Serie über die Abberufung von Kahn und Salihamidzic. Während Salihamidzic auf der Tribüne und später auf dem Rasen mit der Mannschaft das 2:1 gegen den 1. FC Köln und den Titelgewinn feierte, hatte Oliver Kahn die Reise nach Köln gar nicht erst mitgemacht.

Zunächst wurde in Köln kolportiert, dass Kahn krank sei. Auf Instagram und im Gespräch mit der Bild machte Kahn aber klar: "Mir wurde die Reise zum Spiel nach Köln und der Besuch der Meisterfeier vom Club untersagt." Für Kahn übernimmt der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen (55), die Nachfolge für Salihamidzic ist noch nicht geregelt.

Für Hamann jedenfalls steht fest: "Egal, wer jetzt übernimmt, da müssen die Bayern wirklich aufpassen, weil was sie jetzt machen, das ist dem FC Bayern unwürdig. Sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren lassen oder auseinanderfallen, weil das, was sie heute gemacht haben mit dieser Mitteilung, das ist eine Frechheit."