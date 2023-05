BVB: "Ich habe noch richtig Bock!" Mats Hummels verlängert Vertrag bei Borussia Dortmund

Mats Hummels hängt bei Borussia Dortmund noch ein Jahr dran. Der Weltmeister von 2014 verlängerte am Mittwoch seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim BVB bis 2024.

Sein blaues Auge vom Wochenende hat sich Mats Hummels gar nicht groß überschminkt. Was könnte es auch Besseres geben, als auf dem Foto zur Vertragsunterschrift noch von der letzten Heldentat gezeichnet zu sein?

"Das war es wert", hatte er sofort nach dem enorm wichtigen Sieg mit Borussia Dortmund beim FC Augsburg geschrieben - also konnte er mit dem "Veilchen" auch am Mittwoch freundlich in die Kamera lächeln.

Mats Hummels, vor der Saison mehr oder weniger zum "alten Eisen" gezählt, dann aber doch eine tragende Säule in der wahrscheinlich kommenden Meister-Elf, hängt beim BVB tatsächlich noch ein Jahr dran. "Jetzt, am Ende der Saison, kann ich sagen: Ich habe noch richtig Bock auf ein weiteres Jahr."

Allerdings, wie könnte er es anders sagen, liegt der Fokus erstmal auf jenen 90 Minuten, die eine ganze Stadt kaum erwarten kann. Samstag, 15.30 Uhr, der BVB gegen den FSV Mainz 05 - ein Sieg bringt die Meisterschale erstmals seit elf Jahren wieder nach Dortmund.

BVB: Hummels kann in erlauchten Kreis aufsteigen

Mats Hummels war 2012 schon dabei, 2011 ebenso - was ihm ermöglicht, in einen erlauchten Kreis aufzusteigen. Drei Meistertitel mit der Borussia sind bisher nur fünf Spielern gelungen: Helmut Bracht, Willi Burgsmüller (beide 1956, 1957, 1963), Lars Ricken, Stefan Reuter (beide 1995, 1996, 2002) und dem heutigen Sportdirektor Sebastian Kehl (2002, 2011, 2012). Diese Geschichten sind der Stoff, den Fans üblicherweise mit riesigen Verehrungsgraffiti am Stadion würdigen.

Er habe sich "die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es war ein langer Abwägungsprozess", versichert Hummels. Vielleicht auch, weil ihm vom Verein Niklas Süle und Nico Schlotterbeck vor die Nase gesetzt worden sind.

Mats Hummels - die Nummer drei in der internen Hierarchie, der alte Hase, den man durchaus noch mal reinwerfen kann. Doch vor dem großen Saisonfinale hat Hummels für den BVB 29 von 33 Ligaspielen gemacht: eines mehr als Schlotterbeck, eines mehr als Süle.

Watzke: BVB und Hummels "gehören einfach zusammen"

Hummels weiß selbst, dass er kein Sprinter mehr wird, es ist seit Jahren keine gute Idee mehr, ihn in der Rückwärtsbewegung von der Mittellinie in Laufduelle zu schicken.

Doch sein Stellungsspiel, seine Kopfballstärke, seine Spieleröffnung, seine Abgeklärtheit in Interviews haben immer noch großen Wert, zumal in einer Mannschaft, die immer mal wieder wackelt.

Wer ihn nach den Spielen mit seinem Sohn Ludwig über den Rasen tollen sieht, kann zudem den Spaß an allem erahnen. "Er identifiziert sich sehr mit unserem Klub. Der BVB und Mats gehören einfach zusammen", sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Am Samstag will Hummels "etwas Großes feiern". Meisterschaft, das sagen sie in Dortmund nicht so gerne. Zumindest noch nicht.

