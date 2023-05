1. FC Köln vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Bundesliga-Saison 2022/23 kriegt es der FC Bayern München, der noch um die Meisterschaft kämpft, heute mit dem 1. FC Köln zu tun. Wie Ihr das Duell live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Serie des FC Bayern München droht zu reißen. Nach zehn Meisterschaften in Folge steht der Rekordmeister in der aktuellen Saison einen Spieltag vor Ende nur auf Rang zwei hinter Borussia Dortmund. Der Rückstand auf die Schwarzgelben beträgt zwei Zähler, womit es die Münchner also nicht mehr in der eigenen Hand haben. Nichtsdestotrotz ist jetzt kein guter Zeitpunkt, um vom Gas zu gehen, noch besteht nämlich Hoffnung, vor allem da man wegen der besseren Tordifferenz bei einem eigenen Sieg und einem Dortmunder Unentschieden noch auf Platz eins springen könnte.

Dafür muss der FCB jedoch am heutigen Samstag, den 27. Mai, auswärts im Rhein-Energie-Stadion gegen den 1. FC Köln bestehen. Wie alle anderen Partien des 34. Spieltags wird die Begegnung um 15.30 Uhr angepfiffen. Das Duell der Hinrunde endete 1:1, der BVB muss im Parallelspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 ran.

Bundesliga: Die Spiele am 34. Spieltag

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 27.05. 15:30 Uhr Dortmund Mainz 05 27.05. 15:30 Uhr Leipzig Schalke 04 27.05. 15:30 Uhr Union Berlin Bremen 27.05. 15:30 Uhr Köln Bayern München 27.05. 15:30 Uhr M'gladbach Augsburg 27.05. 15:30 Uhr Frankfurt Freiburg 27.05. 15:30 Uhr Wolfsburg Hertha BSC 27.05. 15:30 Uhr Bochum Leverkusen 27.05. 15:30 Uhr Stuttgart Hoffenheim

© getty Der FC Bayern München muss darauf hoffen, dass Dortmund gegen Mainz Punkte liegen lässt, um noch Chancen auf den Meistertitel zu haben.

1. FC Köln vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky ist für das komplette Saisonfinale der Bundesliga verantwortlich und kümmert sich daher auch um die Übertragung des Spiels zwischen Köln und dem FC Bayern. Bei Sky Sport Bundesliga UHD beginnt um 15.15 Uhr die Ausstrahlung der Livebilder aus Köln, Martin Groß wird dabei die Ehre zuteil, das Spiel von Anfang bis Ende zu kommentieren.

Die Meisterkonferenz, die neben BVB vs. Mainz 05 logischerweise auch das Spielgeschehen in Köln beinhaltet, ist bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen. Sky Sport Bundesliga HD ist für die Spieltagskonferenz reserviert.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - Sky wurde auch für die Übertragung im Livestream beauftragt. Mit einem SkyGo-Abonnement kriegt Ihr Zugriff darauf, aber auch WOW schaltet die Streams frei. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

1. FC Köln vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr ebenfalls live mit dabei sein. Wir tickern sowohl Köln gegen Bayern München als auch die Meisterkonferenz live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der Samstagskonferenz.

1. FC Köln vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Köln vs. FC Bayern München

1. FC Köln vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 27. Mai 2023

27. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

1. FC Köln vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Ljubicic, Kainz, Maina - Selke

Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Ljubicic, Kainz, Maina - Selke FC Bayern München: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Gnabry - T. Müller

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag