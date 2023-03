BVB, News und Gerüchte: Vertragsgespräche bei Marco Reus und Julian Brandt auf der Zielgeraden

Die Vertragsgespräche des BVB mit zwei Leistungsträgern biegen auf die Zielgerade ein. Marco Reus will unbedingt die deutsche Meisterschaft gewinnen. Außerdem: Ex-Stürmer Jan Koller spricht über seine unschönen Erfahrungen aus Dortmunder Zeiten. Alle News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

BVB, News: Reus will Meisterschaft mit Dortmund

Marco Reus will mit dem BVB in diesem Jahr unbedingt die deutsche Meisterschaft gewinnen. "Die Meisterschaft ist einfach ein besonderer Titel. Es wäre schön, mit dieser Mannschaft und unseren Fans in Dortmund so einen Titel zu feiern. Das ist mein Traum", sagte der 33-Jährige bei Sky.

Ganz besonderen Stellenwert hätte dabei natürlich die anstehende Partie beim FC Bayern. "Es ist nicht das entscheidende Spiel, aber ein sehr wichtiges. Dieses Selbstvertrauen, wenn du das Spiel gewinnst, nimmst du dann auch mit in die kommenden Spiele. Wir werden hoffentlich bereit sein", so Reus weiter.

Aktuell liegt Borussia Dortmund lediglich einen Zähler vor dem Konkurrent aus München, bei einer Niederlage wurden die Bayern dementsprechend wieder vorbeiziehen. Die Schwarz-Gelben warten allerdings bereits fast vier Jahre auf einen Pflichtspielsieg gegen den deutschen Rekordmeister.

Das letzte Aufeinandertreffen, welches Dortmund siegreich bestritt, war am 3. August 2019. Damals bezwang man die Münchner im Supercup-Finale mit 2:0.