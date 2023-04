Bayer Leverkusen: Xabi Alonso ist angeblich Trainer-Kandidat bei West Ham United

Bayer Leverkusens Coach Xabi Alonso ist angeblich ein Thema bei West Ham United für eine mögliche Nachfolge des aktuellen Trainers David Moyes. Das berichtet die Sun.

Demnach haben die Verantwortlichen der Engländer Alonso für den Fall auf dem Zettel, dass man sich am Saisonende von Moyes trennen sollte.

Der 59-jährige Schotte hat bei West Ham zwar noch Vertrag bis 2024 und geht von einem Verbleib aus. Allerdings läuft es für die Hammers in der Premier League in dieser Saison keineswegs rund, als Tabellen-13. ist der Traditionsklub kurz vor Saisonende noch nicht alle Abstiegssorgen los.

Alonso hat indes Leverkusen aus der Abstiegsregion in die Nähe der Champions-League-Plätze geführt. Als der Spanier im Oktober vergangenen Jahres übernahm, stand Bayer auf Platz 17 - vor dem 29. Spieltag war die Werkself nun Sechster. Zudem brachte er Leverkusen in der Europa League bis ins Halbfinale, wo nun die AS Rom wartet.

Alonso, der vor seinem Engagement bei Bayer drei Jahre lang die B-Mannschaft von Real Sociedad trainiert hatte, steht in Leverkusen noch bis 2024 unter Vertrag. Ein Abgang bereits in diesem Sommer ist ohnehin eher unwahrscheinlich - speziell dann, wenn man es tatsächlich noch in die Champions League schaffen sollte.