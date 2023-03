Borussia Mönchengladbach: Marcus Thuram sorgt mit Schwalbe für Ärger

Beim 0:0 von Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg hat Marcus Thuram mit einer Schwalbe für Ärger gesorgt. Dietmar Hamann und Lothar Matthäus gingen anschließend mit Gladbachs Stürmer hart ins Gericht.

Thuram zog in der 65. Minute in den Strafraum, lief auf Nicolas Höfler auf, schlug einen Haken und ging dann zu Boden. Schiedsrichter Benjamin Brand entschied erst auf Elfmeter, nahm seine Entscheidung nach Ansicht der Videobilder aber korrekterweise zurück.

"Für mich gehört Thuram gesperrt. Für mich ist das eine Schande für den Fußball", schimpfte Hamann anschließend bei Sky: "Es ist eine grobe Unsportlichkeit - und eine grobe Unsportlichkeit wird mit Rot geahndet."

Der 25-jährige Franzose sah für seine Aktion nicht einmal die Gelbe Karte - für Hamann deutlich zu wenig: "Wir versuchen, den Kindern den Sport mit Respekt und Anstand zu vermitteln. Und wenn mal einer gesperrt ist, wirst du sehen, wird das nicht mehr passieren. Nach so einer Aktion gehört er gesperrt. Eine Verwarnung, die es nicht mal gegeben hat, ist für mich nicht genügend Strafe."

Auch Lothar Matthäus forderte eine Strafe für Thuram. Ohnehin sei dieser ein Wiederholungstäter. "Er wollte betrügen", sagte der 61-Jährige: "Er muss ja mal mitbekommen, dass wir einen Videobeweis haben. Die Schlawiner werden entlarvt."

Daniel Farke kündigt Gespräch mit Marcus Thuram an

Gladbachs Trainer Daniel Farke kündigte nach der Partie ein Gespräch mit dem Missetäter an. Er werde Thuram sagen, "dass er das nicht tun soll. Normalerweise will er so etwas nicht schinden".

Thuram fiel nicht zum ersten Mal durch eine grobe Unsportlichkeit auf. Im Dezember 2020 spuckte er Hoffenheims Stefan Posch ins Gesicht.

"Heute hat etwas stattgefunden, das nicht in meinem Charakter liegt und nie wieder vorkommen darf", schrieb der französische Nationalspieler damals bei Twitter.

