BVB, News und Gerüchte: Vertragsverlängerung mit Dortmunds Kapitän Marco Reus hängt weiter in der Luft

Die Vertragsverlängerung mit BVB-Kapitän Marco Reus hängt weiter in der Luft. Eine neue Dokumentation enthüllt unbekannte Details zum Anschlag auf Dortmunds Mannschaftsbus im Jahr 2017. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Vertragsverlängerung mit Marco Reus weiter unklar

Vor einigen Wochen hat Sebastian Kehl bei seinem Auftritt im Aktuellen Sportstudio des ZDF gesagt, dass die Zukunft von Marco Reus beim BVB vor April geklärt sein wird. Der Vertrag des Kapitäns läuft bekanntlich zum Saisonende aus.

In einer Medienrunde am Dienstag sagte Kehl nun jedoch zum Stand der Verhandlungen: "Ich habe die letzte Woche genutzt, um intensive Gespräche zu führen und bin da auch weiter gekommen. Aber weder zu Marco noch zu anderen Personalien kann ich aktuell mehr sagen. So weit sind wir noch nicht. Wir konzentrieren uns auf die drei Spiele, die jetzt vor uns liegen."

Dortmund spielt nach dem Duell am Samstag beim FC Bayern im Pokal bei RB Leipzig (5.4.) und trifft anschließend auf Verfolger Union Berlin (8.4.).

Eine Einigung mit Reus, der einen stark leistungsbezogenen Vertrag unterzeichnen und auf Gehalt verzichten soll, dürfte der BVB jedoch hinkriegen. Reus hatte kürzlich betont, seine Karriere wie gewünscht in Dortmund beenden zu wollen.