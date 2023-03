BVB, News und Gerüchte: Neuer Vertrag mit Ausstiegsklausel für Jude Bellingham

Der BVB will im Kampf um Jude Bellingham womöglich deutliche Zugeständnisse an den 19-Jährigen machen. Hans-Joachim Watzke spricht über den Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern, ein großes Lob gibt es derweil für Marco Reus. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Wie die Bild berichtet, will die Dortmunder Führungsetage um Sebastian Kehl nun aber besondere Zugeständnisse machen, um Bellingham zu einem Verbleib in der Bundesliga zu bewegen. So sieht der Plan angeblich aus: Bellingham verlängert seinen Vertrag bis 2026, kassiert dafür von nun an 15 Millionen Euro jährlich - und bekommt eine fixe Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Die könnte bei angeblich mindestens 150 Millionen Euro liegen.

© getty

BVB, News: Hans-Joachim Watzke spricht über Spiel gegen FC Bayern

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat auf den anstehenden Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr) vorausgeblickt. "Wir haben in den vergangenen Monaten zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt, unsere Mannschaft kann also zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit viel Selbstvertrauen nach München reisen", sagte er der SZ. In den vergangenen Jahren hatten die Dortmunder in München kein Land gesehen, zuletzt gab es 2014 einen Auswärtssieg gegen die Bayern.

Das Titelrennen gehe aber unabhängig vom Ergebnis in München weiter, betonte Watzke: "Das Schöne ist, dass die Meisterschaft an diesem Samstag, egal wie's ausgeht, nicht entschieden sein wird. Wir haben danach nur noch drei Auswärtsspiele, aber fünf Heimspiele. Es ist so oder so eng." Aktuell hat der BVB einen Punkt Vorsprung auf die Bayern.