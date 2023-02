Abstiegskampf pur! Schalke 04 empfängt den VfB Stuttgart. Das Duell am 22. Spieltag der Bundesliga könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX verfolgen.

Schalke 04 will nach unglaublichen vier 0:0-Unentschieden im Abstiegskampf endlich drei Punkte einfahren. Auch der VfB Stuttgart steckt im Abstiegsstrudel und will diesen schleunigst verlassen. Wie das Bundesligaspiel ausgeht, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Schalke vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach vier Spielen ohne Gegentor, aber auch ohne eigenen Treffer, will Schalke 04 die defensive Stabilität beibehalten, aber in der Offensive ein Pfund draufpacken. Die Königsblauen hoffen auf einen Heimsieg gegen den VfB Stuttgart, die aktuell auf dem 14. Tabellenplatz stehen.

Vor Beginn: Das Duell der beiden Traditionsmannschaften findet als Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr an.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Schalke vs. VfB Stuttgart.

Schalke vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

Da das Spiel an einem Samstag stattfindet, hat Sky alle Übertragungsrechte und zeigt das Spiel auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport 1. Außerdem gibt es zwei Optionen, die Begegnung Schalke 04 vs. VfB Stuttgart im Livestream anzusehen. Entweder Ihr habt einen gültigen Zugang zu Sky Go, den Ihr nutzen könnt, oder Ihr probiert es über die neue Streamingplattform WOW.

Schalke vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Fährmann - Aydin, Yoshida, Jenz, Ouwejan - Krauß, Kral - Zalazar - Drexler, Bülter - Mi. Frey

Fährmann - Aydin, Yoshida, Jenz, Ouwejan - Krauß, Kral - Zalazar - Drexler, Bülter - Mi. Frey VfB Stuttgart: Bredlow - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - W. Endo, Haraguchi - Gil Dias, Führich - Silas

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Bayern München 21 40 43 2 Borussia Dortmund 21 17 43 3 1. FC Union Berlin 21 11 43 4 SC Freiburg 21 3 40 5 RB Leipzig 21 17 39 6 Eintracht Frankfurt 21 13 38 7 VfL Wolfsburg 21 9 30 8 Bor. Mönchengladbach 21 3 29 9 1. FSV Mainz 05 21 -1 29 10 Bayer Leverkusen 21 0 27 11 Werder Bremen 21 -10 27 12 1. FC Köln 21 -2 26 13 FC Augsburg 21 -10 24 14 VfB Stuttgart 21 -10 19 15 1899 Hoffenheim 21 -11 19 16 VfL Bochum 21 -27 19 17 Hertha BSC 21 -15 17 18 FC Schalke 04 21 -27 13