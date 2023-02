Eintracht Frankfurt bekommt es mit dem Aufsteiger Werder Bremen zu tun. Das Bundesligaspiel könnt Ihr heute live im Liveticker von SPOX verfolgen.

Eintracht Frankfurt muss vor dem Kracher in der Champions League zunächst gegen Aufsteiger Werder Bremen liefern. Wie sich die SGE schlägt, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Trainer Oliver Glasner hat Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale der Champions League geführt. Dennoch darf die Bundesliga nicht vernachlässigt werden. Kann die SGE dieser Doppelbelastung standhalten?

Vor Beginn: Um 18.30 wird das Topspiel der Bundesliga im Deutsche-Bank-Park (Frankfurt) angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im TV und Livestream

Nach der Bundesligakonferenz folgt das Topspiel am Abend. Und das wird üblicherweise von Sky übertragen. Genauso ist es beim Spiel Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen der Fall. Der Pay-TV-Sender beginnt die Übertragung um 17.30 Uhr. Kommentator ist Wolff Fuss.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Spiel via Livestream zu verfolgen. Sky Go und WOW sind dabei die einzigen Optionen. Beides ist kostenpflichtig. Allerdings bietet die neue Streamingplattform WOW vielfältige Möglichkeiten. Guckt Euch das Ganze doch gerne hier etwas genauer an.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Smolcic, Ndicka - Buta, Kamada, Sow, Max - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

Trapp - Tuta, Smolcic, Ndicka - Buta, Kamada, Sow, Max - Lindström, M. Götze - Kolo Muani Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Stark, Friedl - Pieper, C. Groß, A. Jung - N. Schmidt, Stage - Füllkrug, Ducksch

