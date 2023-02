BVB - Edin Terzic mit Klartext zu Youssoufa Moukoko: "Es fehlt absolut gar nichts"

BVB-Trainer Edin Terzic hat Youngster Youssoufa Moukoko seine Rückendeckung ausgesprochen. Über den Stürmer, der zuletzt mehrfach nur Reservist war, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Werder Bremen am Samstag: "Es fehlt absolut gar nichts für die Startelf."

Weiter sagte Terzic über den 18-Jährigen: "In diesem Jahr hat er in zwei von fünf Spielen in der Startelf gestanden. Wir sind im Austausch und wissen, woran wir sind. Er wird nicht nur wichtige Spiele haben, sondern auch wichtige Tore schießen. Da sind wir uns zu 100 Prozent sicher."

Die 2:3-Hinspielniederlage gegen Werder schmerzt Terzic immer noch. Am Samstag will der BVB ähnliche Fehler nicht wiederholen, als in der Schussphase eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben wurde. "Was wir lernen müssen: Es darf nicht drei Rückschläge in so kurzer Zeit geben. Das ärgert uns immer noch. Diese drei fehlenden Punkte würden uns richtig gut tun."

Der Dortmunder Trainer lobte die Norddeutschen, dass sie auch Nackenschläge wie das 1:7 in Köln gut weggesteckt haben: "Nach Rückschlägen sind sie stark zurückgekommen, das zeigt ihre Klasse."

Terzic hofft, wieder auf Marius Wolf zurückgreifen zu können, der beim 2:1 im DFB-Pokal unter der Woche beim VfL Bochum in der 50. Minute ausgewechselt werden musste. Er hoffe, dass Wolf schon am Freitag das Mannschaftstraining wieder mitmachen könne und zum Kader zählen werde, so der Dortmunder Coach. Ein Sonderlob hatte Terzic für Mittelfeldspieler Emre Can parat: "Er hat hart an seiner Fitness gearbeitet. Ein selbstbewusster und fitter Emre Can hilft jeder Mannschaft."

Eine Pause für Vielspieler Jude Bellingham stehe trotz der anstehenden Englischen Woche nicht zur Diskussion: "Er hat extrem viel gespielt, er geht nicht schmerzfrei in jedes Spiel, das hinterlässt Spuren. Wir gehen nur das Risiko ein, das wir eingehen müssen. Er ist aber total klar in seiner Kommunikation, Probleme sehen wir derzeit nicht. Er ist bereit für 90 Minuten."