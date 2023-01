Bundesliga, Testspiele: FC Schalke verpasst Sieg - Union gewinnt ersten Teil des Doppel-Tests

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Schalke 04 hat im ersten Spiel des neuen Jahres einen Sieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis kam im Trainingslager im türkischen Belek gegen den FC Zürich zu einem 2:2 (0:1).

Soichiro Kozuki (52.) und Simon Terodde (57.) drehten nach dem Pausenrückstand mit ihren Toren zunächst die Begegnung, der Schweizer Meister glich kurz vor dem Ende durch einen Elfmeter aber aus. Die Winter-Neuzugänge Jere Uronen und Niklas Tauer kamen bei den Königsblauen noch nicht zum Einsatz.

Stürmer Sebastian Polter wurde nach einem Schlag auf den Oberschenkel nach einer Viertelstunde ausgewechselt. Wie S04 im Anschluss bekanntgab, besteht der Verdacht auf eine Knieverletzung. Im Krankenhaus muss er sich einer MRT unterziehen.

Union Berlin hat den ersten Teil des Doppel-Tests gegen den FC Augsburg für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang den Liga-Konkurrenten im spanischen Campoamor mit 1:0 (0:0). Jordan Siebatcheu erzielte den einzigen Treffer per Elfmeter (57.). Am Samstagnachmittag treffen beide Teams in einer zweiten Begegnung erneut aufeinander.