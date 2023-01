Eintracht Frankfurt gewinnt auch zweiten Test - Tuta angeschlagen raus

Eintracht Frankfurt hat auch im zweiten Testspiel des neuen Jahres einen Sieg eingefahren. Das Team von Oliver Glasner setzte sich im Rahmen des Trainingslagers in Dubai gegen den polnischen Meister Lech Posen mit 1:0 (0:0) durch.

Daichi Kamada (52.) traf nach Vorlage von Mario Götze für die Frankfurter. Abwehrspieler Tuta musste bereits nach wenigen Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Der Europa-League-Sieger kehrt am Samstag nach zehn Tagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Deutschland zurück.

Frankfurt hatte bereits den ersten Test des Jahres gegen RB Leipzig mit 4:2 für sich entschieden. Das erste Bundesligaspiel nach der langen Winterpause bestreiten die Frankfurter am 21. Januar gegen Schlusslicht Schalke 04.

Bochum verliert auch gegen Diosgyöri

Der VfL Bochum hat am Abschlusstag seines Trainingslagers in Andalusien sein erstes Erfolgserlebnis in der Winter-Vorbereitung verpasst. Gegen Diosgyöri VTK aus Ungarn verlor das Team von Trainer Thomas Letsch 0:3 (0:2). Bereits zuvor war der abstiegsbedrohte Klub in allen fünf Testspielen seit der WM-Pause sieglos geblieben.

In Jerez de la Frontera trafen Daniel Lukacs (13., 45.) und Gabor Jurek (79.) für die Ungarn, beim VfL stand Leihspieler Pierre Kunde erneut in der Startelf. In seinem letzten Test vor der Bundesliga-Fortsetzung trifft der VfL mit einer veränderten Mannschaft ab 15.15 Uhr auf den FC Luzern. Ernst wird es am Samstag in einer Woche beim Heimspiel gegen Hertha BSC (15.30 Uhr).