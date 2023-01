Bundesliga, Testspiele am 11. Januar: Gladbach siegt deutlich - mit Sommer im Tor

Borussia Mönchengladbach hat auch den zweiten Test im neuen Jahr souverän gewonnen. Die Fohlen schlugen nach dem VfL Oldenburg (2:0) auch Zweitligist Arminia Bielefeld mit 4:0 (1:0).

Der wechselwillige Torhüter Yann Sommer stand beim Sieg in der Startelf und wurde zusammen mit acht weiteren Kollegen zur Pause ausgewechselt.

Die Treffer in der einseitigen Partie erzielten Nathan Ngoumou (29.), Vizeweltmeister Marcus Thuram (76.), Hannes Wolf (80.) und Kouadio Kone (87.).

Bevor am 22. Januar das erste Pflichtspiel in der Bundesliga angepfiffen wird, steht für Gladbach am Samstag (14 Uhr) noch ein letzter Test gegen Zweitligist FC St. Pauli auf dem Programm.

Der FC Augsburg hat zum Abschluss des Winter-Trainingslagers im spanischen Algorfa dagegen seinen Test gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest 0:2 (0:0) verloren.

Der Franzose Xavier Mercier erzielte in Benidorm beide Treffer nach der Pause (62./75.). Augsburgs Florian Niederlechner musste vor dem Seitenwechsel angeschlagen ausgewechselt werden.