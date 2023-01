Werder Bremen: Niklas Schmidt offenbart mentale Probleme

Bundesliga-Profi Niklas Schmidt hat offen über seine mentalen Probleme gesprochen. Der Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen nahm sich dabei auch ein Beispiel an Bayern-Star Benjamin Pavard und warb für einen offenen Umgang damit.

"Ich muss ehrlich und offen sagen, dass für mich in den letzten Wochen und Monaten andere Dinge wichtiger waren, vor allem ich", sagte Schmidt nach einem Testspiel der Bremer im Trainingslager in Murcia im Gespräch mit Journalisten.

"Ich hatte große mentale Probleme, die habe ich auch offen in der Mannschaft und mit dem Trainer kommuniziert", ergänzte der 24-Jährige und erklärte, dass er sich psychologische Hilfe gesucht habe. "Das ist auch ganz wichtig, dass ich das anspreche, weil ich glaube, ich bin nicht allein."

Seine Freundin habe ihm schließlich den Rat gegeben, Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Wenn andere Leute, die nah bei dir sind, Angst um dich haben, dann musst du dir helfen lassen. Dann musst den Rat der Familie annehmen, auch wenn du ihn in dem Moment nicht hören möchtest. Das habe ich getan und versuche, das jetzt aufzuarbeiten", sagte Schmidt.

Er habe "nicht so Lebensfreude gespürt", räumte Schmidt ein und betonte: "Es ist auch ganz wichtig, dass ich das jetzt anspreche, denn mir sind auch andere Leute sehr wichtig." Schmidt verwies auch auf Robert Enke und appellierte daran, Probleme nicht in sich hineinzufressen und offen damit umzugehen, "weil das leider noch ein Tabuthema ist".

Niklas Schmidt: Habe mich ein bisschen in Benjamin Pavard wiedergefunden

Zugleich führte Schmidt auch einen Bericht über Bayern-Profi Benjamin Pavard, der im September öffentlich über seine psychischen Probleme gesprochen hatte, als Schlüsselerlebnis an. "Ich habe einen Bericht über Pavard gesehen, dass er das angesprochen hat. Darin habe ich mich ein bisschen wiedergefunden", sagte der Werder-Profi.

Der Urlaub sei für ihn sehr wichtig gewesen, erklärte Schmidt: "Jetzt versuche ich, die Dinge mit mir mir und meiner Hilfe aufzuarbeiten." Er wolle "vom Kopf her wieder frei werden" und seine Lebensfreude wiederfinden, betonte Schmidt: "Das ist das Wichtigste, das sollte jeder Mensch haben, das möchte ich auch gerne zu 100 Prozent zurückhaben."

Schmidt wurde in der Jugend von Werder Bremen ausgebildet. Nach Leihen zu Wehen Wiesbaden und zum VfL Osnabrück ist Schmidt seit der Saison 2021/22 fester Bestandteil des Bremer Profikaders. In der laufenden Saison kam er in der Bundesliga achtmal zum Einsatz, dabei gelang ihm ein Tor.