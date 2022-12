Schalke 04: Termine, Testspiele, Trainingslager - der Fahrplan in der Winterpause

So etwas gab es noch nie: Die Bundesligasaison pausiert für eine Weltmeisterschaft im Winter. Die Bundesligisten stehen nach der WM 2022 vor der Wintervorbereitung. Schalke 04 hat nun den Fahrplan für die Winterpause veröffentlicht. Alle Infos zu Termine, Testspiele und Trainingslager findet Ihr hier bei SPOX.

Kaum ist die WM 2022 für Deutschland nach dem Gruppenaus beendet, liegt der Fokus wieder auf der Bundesliga. Nach der verlängerten Winterpause beginnen die ersten Bundesligisten mit der Wintervorbereitung. Wie Schalke 04 plant, erfahrt Ihr im Folgenden.

Für Trainer Thomas Reis war es bisher sicherlich keine einfache Saison. Nach seinem Aus beim VfL Bochum übernahm er den Aufsteiger aus Gelsenkirchen. Die Königsblauen stehen auf dem letzten Tabellenplatz und haben mit nur neun Punkten bereits fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Mit einem erfolgreichen Fahrplan durch die Winterpause soll sich das in der Rückrunde ändern.

Schalke 04, Fahrplan in der Winterpause: Trainingsstart

Der FC Schalke 04 befindet sich seit dem 1. Dezember wieder im Training. Damit blieb den Profis von S04 nur eine zweiwöchige Pause vom 16. bis zum 30. November. Auch der WM-Fahrer Maya Yoshida soll zeitnah zurück ins Training einsteigen. Der Japaner wird voraussichtlich am 15. Dezember zur Mannschaft stoßen, nachdem er mit den Blue Samurai im Achtelfinale gegen Kroatien ausgeschieden war.

"Jeder muss sich neu beweisen, auch Maya", sagte Schalke-Coach Thomas Reis im Interview mit der Funke Mediengruppe. Die Lage ist angespannt bei den Königsblauen, doch Reis bleibt optimistisch: "Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen können."

Schalke 04, Fahrplan für die Winterpause: Termine und Testspiele

Bevor es in die Weihnachtspause geht, stehen für Schalke noch drei Testspiele an. Am 9. Dezember spielen die Knappen auswärts gegen SK Rapid Wien um 19 Uhr. Gegen Hajduk Split testet Schalke am 16. Dezember um 18 Uhr in Kroatien. Kurz vor den Feiertagen, am 22. Dezember, treten die Knappen zum letzten Test des Jahres beim VfL Osnabrück an.

Bis zum Jahreswechsel haben die Profis von Schalke 04 dann Pause. Am 2. Januar treten sie geschlossen die Reise ins Trainingslager an. Im türkischen Ort Belek stehen neben intensiven Trainingseinheiten zwei weitere Testspiele an. In Belek spielt S04 am 7. Januar gegen den FC Zürich und am 10. Januar gegen den 1.FC Nürnberg. Beide Testspiele werden um 13.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Am 11. Januar geht es dann wieder zurück nach Gelsenkirchen. Zum Pflichtspielauftakt trifft Schalke am 21. Januar auswärts in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. Drei Tage später kommt es zum ersten Heimspiel des neuen Jahres gegen RB Leipzig am Dienstag, den 24. Januar 2023 um 18.30 Uhr.

Schalke 04: Die wichtigsten Termine im Überblick

