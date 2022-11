Schalke 04 empfängt am heutigen Tag Mainz 05 zum Duell in der Bundesliga. Wo Ihr die Begegnung am 14. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Partie, erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 09. November, trifft der FC Schalke 04 am 14. Spieltag der Bundesliga auf Mainz 05. Die Begegnung in der Englischen Woche startet um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Der Negativlauf von Schalke 04 nimmt aktuell kein Ende. Die vergangenen acht Pflichtspiele verloren die Schalker allesamt. Am vergangenen Wochenende zog Schalke 04 in der Liga im Aufsteiger-Duell gegen Werder Bremen mit 1:2 den Kürzeren. In der Partie zeigte sich die Mannschaft im Vergleich zu den vergangenen Wochen jedoch verbessert. Etwas Zählbares sprang für die Schalker am 13. Bundesliga-Spieltag dennoch nicht heraus. Mit nur sechs Zählern liegt der heutige Gastgeber auf den letzten Rang in der Tabelle. Gelingt dem FC Schalke 04 heute die Wende Mainz 05?

Mainz 05 befindet sich aktuell mit 18 Zählern im soliden Mittelfeld der Tabelle. Gegen den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg musste das Team von Bo Svensson zuletzt jedoch zwei empfindliche Niederlagen einstecken. Neun Tore kassierte die Mainzer Hintermannschaft in diesen beiden Partien. In den vergangenen beiden Spielen zeigte Mainz 05 dennoch eine starke kämpferische Leistung. Gegen das Schlusslicht Schalke 04 gehen die Gäste am heutigen Abend als Favorit in die Partie.

Schalke 04 vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani, Kolodziejczak - Kral, Krauß - Drexler, Mollet, Bülter - Terodde

Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani, Kolodziejczak - Kral, Krauß - Drexler, Mollet, Bülter - Terodde Mainz 05: Zentner - Fernandes, Hack, Caci - Widmer, Kohr, Aaron - Stach, J.-S. Lee - Onisiwo, Ingvartsen

Schalke 04 vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky überträgt am heutigen Abend das Duell zwischen Schalke 04 und Mainz 05 exklusiv im TV und Livestream. Live und in voller Länge seht Ihr die Partie ab 20.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 (HD). Für den Pay-TV-Sender ist am Abend Martin Groß als Kommentator im Einsatz.

In der Konferenz zeigt Sky die Begegnung zwischen Schalke 04 und Mainz 04, zusammen mit den anderen Bundesligapartien am Abend, auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Auf Sky Sport Bundesliga (HD) seht Ihr die Konferenz zudem ab 21.15 Uhr.

Im Livestream überträgt Sky das Spiel zwischen Schalke 04 und Mainz 05 heute ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream von Sky findet Ihr in der Sky-Go-App oder Ihr bucht bei den Pay-TV-Sender das Angebot von WOW.

Schalke 04 vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Mi., 09.11. 18.30 Uhr 1. FC Köln Bayer Leverkusen Mi., 09.11. 20.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Mi., 09.11. 20.30 Uhr Union Berlin FC Augsburg Mi., 09.11. 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt TSG Hoffenheim Mi., 09.11. 20.30 Uhr FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05

Schalke 04 vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch Schalke 04 vs. Mainz 05 in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld.

