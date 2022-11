Schalke 04 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München tritt am 15. Spieltag der Bundesliga beim FC Schalke 04 an. Wie lässt sich die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX

Schlusslicht empfängt Spitzenreiter: In der Bundesliga kommt es am 15. Spieltag zu einem ungleichen Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München. Nach dem 6:1 am Dienstag gegen Werder Bremen bekommt es die Mannschaft von Julian Nagelsmann damit gleich mit dem nächsten Aufsteiger zu tun - diesmal auswärts.

Der FCB gastiert am heutigen Samstag, den 12. November in der Veltins-Arena. Anstoß ist dort aber nicht etwa am Nachmittag um 15.30 Uhr, stattdessen dürfen Schalke und Bayern am letzten Bundesliga-Spieltag vor der Weltmeisterschaft das Abendspiel absolvieren. Los geht es demzufolge um 18.30 Uhr.

Die Münchner gehen natürlich als klarer Favorit in die 90 Minuten, mit ihren 31 Punkten haben sie satte 25 mehr auf dem Konto als S04 (sechs). Die Königsblauen steuern nach ihrem Wiederaufstieg direkt wieder auf die 2. Bundesliga zu.

Schalke 04 gegen FC Bayern München: SPOX sagt, wie man heute live im TV, Livestream und Liveticker nichts verpasst.

Der FC Bayern München belegt in der Bundesliga inzwischen wieder den Spitzenplatz.

Schalke 04 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Bayern nicht vor Ort im Stadion verfolgt, kann das im TV und Livestream tun. Die Live-Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich bekanntermaßen Sky und DAZN, wobei DAZN immer freitags und sonntags live auf Sendung geht und Sky samstags an der Reihe ist.

Schalke 04 gegen Bayern München läuft also heute bei Sky - um genauer zu sein auf Sky Sport Bundesliga 1. Das Programm zu dem Einzelspiel beginnt dort kurz nach den Nachmittagsspielen um 17.30 Uhr, Kommentator ist Wolff Fuss. Auf diesem Kanal bekommt Ihr am Nachmittag die Konferenz geboten.

Ihr seid nicht Zuhause, könnt Sky daher nicht im TV sehen, wollt aber trotzdem nicht verpassen? Dann greift mit eurem mobilen Endgerät doch einfach auf Sky Go oder WOW zurück. So könnt Ihr das Spiel zwischen Schalke und Bayern auch via Livestream verfolgen.

Schalke 04 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchtet, dann schaut zum Anpfiff liebend gerne hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nämlich nichts Wichtiges verpassen.

Mega-Flop! Der schlechteste Bayern-Wintertransfer der Geschichte © getty 1/32 Der FC Bayern war in den letzten Jahren kein Freund von Wintertransfers. Einige Male nahmen die Münchener dennoch ordentlich Geld in die Hand. Nicht immer waren Volltreffer dabei. SPOX blickt auf die Winter-Transfers des FCB in den 2000er Jahren zurück. © getty 2/32 Diesen Winter wird der FCB wohl erneut die Finger stillhalten. "Wir haben eine Mannschaft, die hervorragend besetzt ist", sagte Präsident Herbert Hainer der AZ: "Wir müssen eher schauen, dass die guten Spieler, die wir haben, alle zu Spielzeiten kommen." © getty 3/32 In die gleiche Kerbe schlug Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber Bild-TV: "Wir haben in diesem Sommer viel getan und ich denke, wir sind für die ganze Saison sehr gut vorbereitet. Wir werden im Winter nicht auf dem Transfermarkt aktiv sein." © getty 4/32 Wahrscheinlicher ist, dass der Rekordmeister im kommenden Sommer einen neuen Mittelstürmer verpflichtet. Im Gespräch ist dafür zum einen seit längerem Harry Kane von Tottenham Hotspur ... © getty 5/32 ... aber auch Eric Maxim Choupo-Moting ist aktuell in Topform. Ihm könnte schon in der kommenden WM-Pause eine Vertragsverlängerung winken. Doch genug der Gegenwart! Wen hat es in der Vergangenheit nach München gezogen? © getty 6/32 BIXENTE LIZARAZU: Der Franzose kam im Winter 2004/05 ablösefrei von Olympique Marseille. Note: 1. © getty 7/32 Nach sieben erfolgreichen Jahren verließ Bixente Lizarazu 2004 den FC Bayern Richtung Olympique Marseille. Dort herrschte aber das pure Chaos nach dem Abgang von Didier Drogba. Nur ein halbes Jahr später kam er zurück. © imago images 8/32 Für die Rückkehr rief er Uli Hoeneß an: "Ich sagte ihm, ich hätte drei Optionen: Mit Fußball aufhören, OM-Trainer Philippe Troussier in den Arsch treten oder zu Bayern zurückkommen." Bayern sagte zu, Liza holte noch vier Titel und hörte 2006 auf. © getty 9/32 JULIO DOS SANTOS: Der Paraguayer kam im Winter 2005/06 für 2,7 Millionen Euro von Cerro Porteno. Note: 6. © getty 10/32 Er wurde als möglicher Nachfolger von Michael Ballack geholt und bekam sogar noch kurzfristig eine spanische Staatsbürgerschaft, weil die Bayern zu viele Nicht-EU-Ausländer hatten. Aber Julio dos Santos floppte komplett. © getty 11/32 Der Spielmacher, der unter Tränen damals aus Paraguay verabschiedet wurde, spielte nur fünfmal in der Bundesliga, wurde mehrmals ausgeliehen und ist heute mit 38 vereinslos. © getty 12/32 BRENO: Der Brasilianer kam im Winter 2007/08 für 12 Millionen Euro vom FC Sao Paulo. Note: 5. © getty 13/32 Ein trauriges Kapitel in der Geschichte des FC Bayern: Hinter Breno war ganz Europa her. Der FC Bayern machte das Rennen um den 18-Jährigen. Doch durchsetzen konnte er sich nie. Auch wegen diversen Verletzungen und Anpassungsproblemen. © getty 14/32 2011 brannte Breno seine Villa in München unter Alkoholeinfluss ab, musste ins Gefängnis und kehrte zurück nach Brasilien. Zwar ist er länger schon vereinslos, aber dafür glücklich mit der Familie und steht voll im Leben. Das ist das Wichtigste. © imago images 15/32 LANDON DONOVAN: Der US-Amerikaner kam im Winter 2008/09 auf Leihbasis von LA Galaxy. Note: 5. © imago images 16/32 Als Wunschspieler von Jürgen Klinsmann kam Donovan aus der MLS zum FC Bayern. Hermann Gerland sollte später sagen, dass der Offensivspieler nicht mal für die Reservemannschaft geeignet war. © imago images 17/32 Die Leihe war bis zum 15. März vorgesehen, die Bayern brachen schon am 8. März ab. In den USA Rekordhalter, in München ein Klinsi-Flop. © getty 18/32 LUIZ GUSTAVO: Der Brasilianer kam im Winter 2010/11 für 17 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim. Note: 2. © getty 19/32 Der Transfer trat eine Lawine los: Weil Hoffenheim den Brasilianer hinter dem Rücken von Ralf Rangnick verkaufte, trat der Macher des Hoffenheimer Bundesliga-Aufstiegs sofort zurück. © getty 20/32 Für Bayern machte er exakt 100 Pflichtspiele, spielte im defensiven Mittelfeld, hinten links und im Zentrum und wusste zu überzeugen. Als Pep Guardiola kam, war der Abschied von Luiz Gustavo besiegelt. Für 16 Mio. Euro ging es nach Wolfsburg. © getty 21/32 SERDAR TASCI: Der Abwehrspieler kam im Winter 2015/16 auf Leihbasis (2,5 Mio Euro Gebühr) von Spartak Moskau. Note: 5. © getty 22/32 Weil beim FC Bayern Jerome Boateng, Medhi Benatia und Javi Martinez verletzt ausfielen, mussten die Bayern reagieren und holten kurzfristig Serdar Tasci. © getty 23/32 Er spielte 220 Minuten für Bayern, stand oft gar nicht im Kader und ging im Sommer wieder. Noch während seines Aufenthalts in München sagte er: "Wenn ich gewusst hätte, dass ich nicht spiele, hätte ich es nicht gemacht.“ © getty 24/32 SANDRO WAGNER: Der Stürmer kam im Winter 2017/18 für 13 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim. Note 3,5. © getty 25/32 Wagner erfüllte sich den Wunsch, für seinen Lieblingsverein FC Bayern auf Profiniveau zu spielen. Er wusste, dass er nur der Backup für Robert Lewandowski sein würde und sagte dennoch zu. Die Rolle führte er anständig aus. © getty 26/32 Fast genau ein Jahr später erhielt er ein irres Angebot aus China und sagte zu. Wagners Begründung: "Letztlich ist in einer Karriere neben dem Spaß und den sportlichen Erfolgen auch das Bankkonto wichtig, finde ich.“ © getty 27/32 ALPHONSO DAVIES: Der Kanadier kam im Winter 2018/19 für zehn Millionen Euro aus Vancouver. Note: 1. © getty 28/32 Anfangs als Linksaußen geholt und in der zweiten Mannschaft auf dieser Position eingesetzt, machte ihn Niko Kovac zum Linksverteidiger. Hansi Flick übernahm die Idee seines Vorgängers. © getty 29/32 Heute ist Davies einer der besten Außenverteidiger der Welt und beim FC Bayern eigentlich unersetzlich. Die Bayern verlängerten den Vertrag des besten Wintertransfers der nahen Geschichte bereits bis 2025. © getty 30/32 ALVARO ODRIOZOLA: Der Spanier kam im Winter 2019/20 auf Leihbasis von Real Madrid. Note: 5. © getty 31/32 Odriozola war einer der Versuche, die Problemzone auf der rechten Abwehrseite zu lösen. Aber er spielte nur 179 Minuten verteilt auf fünf Einsätze beim FC Bayern. Der Flug nach München und der Medizincheck dauerten länger. © getty 32/32 Immerhin war er im Kader, als Bayern die Champions League 2020 gewann. Hinterher sagte Odriozola, dass er froh sein konnte, nach München gewechselt zu sein, weil er von der Mentalität sehr viel lernen konnte. Zuletzt nach Florenz verliehen.

Schalke 04 vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Schalke 04 - FC Bayern München

FC Schalke 04 - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 12. November 2022

12. November 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

